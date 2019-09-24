【足球趣聞】埃及門將兩連救技驚四座　插水式頭槌解圍再飛撲笠射

上周末埃及超級聯賽開鑼，Pyramids主場以4：0大勝ENPPI，但今場的焦點並非入球，而是ENPPI門將穆罕默德加特的精彩兩連撲！ 他先衝出禁區，在離門30碼插水式頭槌解圍，之後就跑回門前救出對手離門60碼的笠射，不得不寫個「服」字！

當地時間上周末（9月21日）晚的埃及超級聯賽首輪，出現了一記技驚四座的兩連救，盡顯ENPPI門將穆罕默德加特（Mahmoud Gad）的速度、彈跳力以及預判。

當時是上半場30分鐘，Pyramids快速反擊，落後0：1的ENPPI後防空虛。穆罕默德加特果斷出迎，在離門約30碼的位置插水式頭槌解圍，之後撻在地上。

穆罕默德加特完成匪夷所思的兩連救。（網上片段截圖）

+ 5 + 4 + 3

然而，穆罕默德加特的解圍被Pyramids球員截到，在離門約60碼的位置第一時間起腳射空門。22歲的穆罕默德加特高速跑回禁區，與皮球鬥快，最後跑至小禁區邊時起跳，僅僅救出對手的笠射。儘管穆罕默德加特奮力撲救，救得到這一球，但他的球會ENPPI最終以0：4大敗。

穆罕默德加特的兩連救片段在網上廣傳，得到網民讚好，甚至有人稱這是年度最佳撲救，就連英格蘭名宿連尼加都在社交網站上留言，稱這是「非凡的撲救」。

（Twitter）

穆罕默德加特兩連救片段：