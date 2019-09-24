【足球趣聞】布拉格打吡戰搞笑一刻　斯巴達中場回防臀部擺烏龍

周日的捷克甲組聯賽，上演布拉格打吡戰，由布拉格斯拉維亞作客以3：0大勝布拉格斯巴達，繼續排榜首。這場比賽的重點是第二個入球，斯巴達中場沙斯錫無奈地擺烏龍，但他並非用腳或者頭擺烏龍，而是屁股！

在當地時間周日（9月22日）晚的捷甲聯賽，沙斯錫（Michal Sáček）這個烏龍球在網上廣傳，因為他擺烏龍的方式相當罕見，也十分無奈。當時斯拉維亞進攻斯巴達禁區，斯巴達中場沙斯錫在小禁區與對手糾纏後倒下，雙膝跪在地上。

沙斯錫發現皮球撞中臀部，回頭一望，見到自己擺烏龍。（網上片段截圖）

+ 5 + 4 + 3

斯拉維亞的尼日利亞射手奧拉英卡（Peter Olayinka）馬上趕到，快守衛一步起右腳狂抽，正正抽中到跪在小禁區的沙斯錫。令尷尬的是，奧拉英卡的射門省中了沙斯錫的臀部，之後改變方向，皮球入網，令到斯拉維亞領先到2：0。

擺烏龍後，沙斯錫十分無奈。（網上片段截圖）

沙斯錫當時的視線看不到來球，當他感受到屁股受到撞擊後，才茫然回頭，竟瞧見皮球入網。他坐在地上，一臉無奈及失望，嘗試接受用臀部擺烏龍的現實。23歲的沙斯錫是斯巴達的青訓產品，過去曾入選捷克的小國腳。

最後，斯拉維亞贏到3：0完場，10戰得26分排榜首，而斯巴達就只得14分排第7位。

沙斯錫擺烏龍片段：