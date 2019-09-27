【足球趣聞】印度洋小島為戰友賽　足總主席透過Twitter邀約對手

在印度洋的英屬殖民地查戈斯群島（Chagos Archipelago），為來年的獨立足球協會世界盃（CONIFA World Football Cup）作準備，透過Twitter希望尋找對手進行友賽。

獨立足球協會現時有40個成員，大部分由未受外界承認的國家﹑殖民地及少數族群等組成，其中包括格陵蘭（Greenland）﹑在日韓國人聯隊（United Koreans in Japan）及西藏（Tibet），而CONIFA世界盃每隔兩年舉辦一次，在2020年將於非洲的索馬里蘭（Somaliland）舉行。

查戈斯群島在CONIFA排名36位，至今僅出戰3場友賽。（Twitter截圖）

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位處於印度洋中心的英國殖民地查戈斯群島，根據最後一次在去年10月更新的排名，查戈斯群島世界排名位列36名，該個印度洋小島至今僅出戰3場友賽，亦與西蘭公國（Sealand）交手。查戈斯群島足總早前在Twitter招攬球衣贊助商，而他們的主席更在Twitter上邀請非聯賽球隊或青年軍，與查戈斯群島在英國進行友賽。

查戈斯群島的足總主席透過Twitter為球隊尋找友賽的對手。（Twitter截圖）

查戈斯群島足總主席Justin Walley接受訪問時，表示已有不少球隊與他聯絡，並希望提升CONIFA成員在足球世界的注視度，「在我們發文後，反應亦十分踴躍，在近日花不少時間在回覆，更有一支國家隊及英超球隊的青年軍與我們聯絡，的確令獨立足球更受外界注視。」