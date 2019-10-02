【歐聯】薩爾斯堡教練再訪利物浦　憶年少輕狂　深諳文尼危險性

今晚不會是薩爾斯堡紅牛教練馬舒（Jessse Marsch）第一次造訪利物浦主場晏菲路。 這名美國籍主帥在賽前記者會表示，自己16歲時曾造訪這個球壇聖地之一，更拿走了一些東西，至今仍保存在家中。 多年再到晏菲路，雖然紅牛被看低一線，但馬舒沒打算就這樣舉手投降。

馬舒在家中有一個小布袋，袋內裝的是晏菲路的泥土，問題是這名美國籍教頭是怎得到呢？「我第一次正式比賽就是在晏菲路參加，」馬舒上電台節目時憶述：「那時我只得16歲，我們參加的是個學界比賽。」馬舒成為首個美國教練在歐聯贏波之前，又或者成為一名足球教練前，他只是個16歲的小伙子，站在歐洲最富話題的球場旁邊。

馬舒表示全隊會盡力求勝。（Getty Images）

馬舒少年時在晏菲路拿走一些泥土，至今仍珍而重之。（Getty Images）

本地排球強強對決 即買會長盃兩日門票​

馬舒續道：「那時我們正準備去比賽，我偷走到球場拿走一些泥火，放到自己的口袋裏，那些泥土至今仍在家中的一個布袋中。」重臨舊地，馬舒希望可以為球隊創下歷史。來自奧地利的薩爾斯堡紅牛今仗雖然被看成Underdogs，但他們在首輪大勝比利時球隊亨克6：2，聯賽至今9勝1和，證明他們現時已達最佳狀態。

馬舒表示紅牛上下都知道文尼可以在一瞬間扭轉形勢。（Getty Images）

大讚文尼戰力強橫

利物浦射手之一沙迪奧文尼，曾效力薩爾斯堡姐3牛兩季，馬舒指球員都知道這名塞內加爾國腳的實力。他說：「己隊球員都知道文尼的實力，他們知道他的一切，但就算如此，他們都知道文尼有多危險，以及他有一刻間扭轉形勢的能力。」

就算薩爾斯堡對利物浦有諸多不利，但馬舒仍期望可以搶到分：「我們一定要創造優勢，一定要阻止利物浦的攻勢。如果我們做到這兩點，我們有機會可以得到理想的賽果。」