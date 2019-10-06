【棒球．MLB】太空人差一場KO光芒　高爾7.2局15次三振制勝

太空人殺入季後賽表現依然強勁，首戰對光芒先有華蘭達（Justin Verlander）7局封鎖對手打線，終以6：2先拔頭籌，周日（6日）Game 2又有今年例行賽「三振王」高爾（Gerrit Cole）上陣大派「K字牌」，7.2局三振15名打手，成為史上第7名於季後賽單場投出15次三振或以上的投手。

高爾今戰7.2局三振15名光芒打手，創出太空人隊史季後賽單場紀錄。今年成為大聯盟「三振王」的高爾，今場只被敲出4支安打並有一次四壞保送，帶領例行賽最佳戰績的太空人以3：1擊敗光芒，總場數2：0。

高爾創出太空人隊史季後賽單場最多三振。（Getty Images）

光芒打手今仗對高爾毫無頭緒。（Getty Images）

高爾成為了MLB史上第7名於季後賽單場，交出15K或以上的投手，太空人總教練AJ軒治（AJ Hinch）賽後大讚：「他的表現太出色了，整場比賽都控制戰局，而且一直到比賽末段都仍保持水準，我更會認為他是『愈戰愈強』的類型，每球投出去結果差不多都是球證揮拳示意三振，攻擊好球帶每一個地區。」

太空人贏多一場就可晉級。（Getty Images）

5月至今未吞敗投

自5月底至今，高爾已經奪下17次勝投，而且從未輸過，季後賽保持出色發揮，對希望重奪世界冠軍的太空人可謂一支強心針。29歲的高爾說：「我很高興我們確實執行了賽前部署，結果出來比預期投球數少，令到我可以一直留在投手丘上。」

自季後賽分區戰採取5場3勝制，領先2：0的球隊有88%都順利晉級，但軒治仍未敢放鬆：「太空人不是贏定今年世界冠軍，我們需要在兩天後先了結這系列賽，讓球員得到一些休息時間，好好準備下輪賽事。」