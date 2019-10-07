【棒球．MLB】道奇第6局狂轟7分制勝　端納3分炮力克國民

第6局進攻已經兩出局，最後一名打者面對兩好球的球數，多多少少都會採取半放棄的「盡做」心態。 不過，道奇的羅素馬田（Russell Martin）在這樣的情況下敲出一支兩分二壘打，掀起大反擊。 道奇終以10：4擊敗國民，於5場3勝制的國聯分區戰（NLDS）以2：1領先。

國民今仗在首局進攻就有左外野蘇圖（Juan Soto）打出一支兩分全壘打，道奇到第5局由一壘手蒙治（Max Muncy）以一支中右野全壘打開齋。

落後1：2的道奇在第6局，雖然有打擊好手、中野手貝寧加（Bellinger）及費斯（David Freese）先後上壘，但在二人出局的情況下，馬田面對國民中繼哥賓（Patrick Corbin）的首兩個滑球都有點無計可施，投完兩球已進入「兩好零壞」的劣勢。

羅素馬田的兩分二壘打喚醒了道奇打線。（Getty Images）

國民中繼未能阻止道奇攻擊。（路透社）

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不過，36歲的馬田未有投降，博得兩個壞球追平球數後，狠狠地將哥賓的滑球敲到外野，將兩名跑者送回本壘，自己就跑到二壘，助球隊反超前，同時喚醒了道奇打線。

主隊再有安歷基靴南迪斯（Enrique Hernandez）將比數拉開到5：2，蒙治又得到國民保送上壘，三壘手端拿一支三分炮，讓道奇領先6分。雖然國民曾拉近分差，但道奇第9局再取2分，終以10：4的比數保持6分優勢贏波。

韓國投手柳賢振5局失2分。（Getty Images）

勇士第9局反勝紅雀

同日另一場NLDS，紅雀主場對勇士。主隊第2局得分後一直緊守到第9局，但勇士的史雲遜（Dansby Swanson）在一人上壘的情況下，打出一支二壘安打將比分扳平，再有杜禾（Adam Duvall）打出兩分安打，勇士終以3：1反勝，取得關鍵一勝，總場數領先2：1，只要明日第4場再贏就可晉級。