【棒球．MLB】國民強投壓制紅雀打線　差一場創隊史入世界大賽

國民王牌史查斯保（Stephen Strasburg）對紅雀的國聯冠軍賽（NLCS）第3戰一直在投手丘睥睨紅雀打手，但6.1局已用了109球，大腿開始抽筋，實在不可能再投下去。 不過，他捱下去以兩次三振完成第7局，國民在投手的努力下，終以8：1擊敗對手，總場數領先到3：0，離球隊歷史性首次世界大賽（World Series）只差一場勝利。

史查斯保在第7局一人出局時摸摸大腿，總教練馬天尼斯（Dave Martinez）叫暫停觀察其王牌投手是否受傷。史查斯保不時都會遇上抽筋的問題，今次亦不例外，但6.1局已用了109球，就算大腿沒事，出於保護其手臂也應該要退下火線。不過，馬天尼斯與隊醫很快就回到後備席。

史查斯保7局強投助國民再勝一場。（Getty Images）

國民今戰打線交出8分，為防守減壓。（美聯社）

馬天尼斯賽後憶述當時對話，史查斯保跟他說：「我要留下來繼續比賽，我要完成這一局。」

馬天尼斯：「你肯定你沒問題？」

「我仍能投下去！」史查斯保強調。

馬天尼斯望向捕手鈴木清（Kurt Suzuki），希望聽一聽其建議。豈料鈴木說：「讓他投完這局吧。」

馬天尼斯：「喂，你們不用這樣咄咄逼人。」就這樣就跟隊醫一起離開投手丘。

紅雀雖然打出7支安打，但卻未能轉化為分數。（Getty Images）

最終史查斯保連續三振兩名紅雀打手，今戰被打7安，失1分但非自責分，另有12次三振，連同今仗，今年季後賽4戰奪得3次勝投，守備率1.64，狀態可謂大好。國民今仗打擊亦有出色表現，簡特歷克（Howie Kendrick）4次打席3安得3個打分，自己亦有兩分跑分，這支美國首都球隊終以8：1大勝紅雀，總場數領先到3：0。

國民只要多贏一場就可打入世界大賽。（路透社）

國民有望38年後再入世界大賽

史查斯保本身對擁抱有點抗拒，但今仗贏波後心情大好，與左野手柏拉（Gerardo Parra）擁抱後又與陣中另一強投舒薩（Max Scherzer）「抱抱」。31歲的史查斯保賽後打趣道：「我本身不是個喜愛擁抱的人，但大家都圍住我，所以只能接受好了。」

國民自1969年以蒙特利爾博覽（Montreal Expos）創隊後，一直都未能打入世界大賽。博覽時期，這支球隊曾於1981年打入NLCS，但最後被道奇踢出局，到2005年搬到華盛頓，改名國民後，今年才再次入NLCS，只要明日再贏一場就會首次打入秋季經典賽（Fall Classic）。