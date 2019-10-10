【棒球．MLB】紅雀大勝晉級　勇士捕手無憾引退

麥京（Brian McCann）2005年升上勇士一隊，展開其大聯盟生涯。 輾轉14載，效力過洋基、太空人的他，今年回到勇士，只望可以帶領家鄉球隊，爭取世界冠軍殊榮。 可惜，35歲的他未能如願，勇士在國聯分區戰（NLDS）以總場數2：3出局，麥京賽後表示已無憾，宣布退出MLB大舞台。

勇士及紅雀在NLDS鬥得難分難解，但決定哪隊晉級的Game 5卻似是在第一局就已經宣布可以「擺入雪櫃」。作客的紅雀首局就狂灌10分，勇士先發投手科迪尼維奇（Mike Foltynewicz）失7分下丘，只取得一個出局。客隊打線在其後兩局都沒有停低的跡象，第3局時就以13：0遙遙領先。勇士雖然有當奴臣（Josh Donaldson）第4局打出一支全壘打，但球隊未能回復，終以12分之差大敗出局。

勇士先發投手科迪尼維奇首局就被紅雀窮追猛打。（Getty Images）

曾7次入選全明星賽的麥京，賽後宣布引退：「我已經做了所有想做的事了。回來勇士爭取季後賽的機會。我的職業生涯告一段落，是時候回家當個爸爸陪小孩。」於阿特蘭大出生的麥京在2017年效力太空人嘗到成為世界冠軍的滋味，35歲仍在大聯盟打拼，重返勇士定必想助家鄉球隊重奪失落25年的世界冠軍，可惜未能如願。

回顧生涯感到自豪

麥京賽後在更衣室宣布退休，貫徹一向低調的作風。作為一名捕手，他一直都在本壘板後默默守衛球隊，踏進打擊區時亦是默默地做好自己作為擊球手的工作。雖然如此，他的數據卻一點都不平凡，2005年至今15個球季，打擊率達.262，錄有1590支安打，282支全壘打更讓他在大聯盟史上捕手累積全壘打榜排第8位。

麥京宣布退休，結束15年大聯盟生涯。（Getty Images）

麥京今年重返勇士，希望助球隊重奪世界冠軍。（路透社）

未能為家鄉球隊奪得一次世界冠軍確是一點遺憾，但絕對不是失敗的生涯。麥京說：「我在這裏（阿特蘭大）上高中，在這裏長大，生涯頭9年都在這裏渡過，更有機會與心目中的英雄做過隊友，回巢的時候與新一代勇士球員一起奮鬥過。我覺得我的生涯是成功的，15年每天蹲捕很漫長，我很自豪可以在家鄉打球。」

紅雀晉級後，將會對另一場NLDS道奇對國民的勝方。國民於第4場7：3擊敗道奇，需要於Game 5決定鹿死誰手。