【棒球．MLB】太空人王牌5次保送力保不失　兩支大炮作客挫洋基

視像重播在現今球賽中佔有重要位置，美國NBA、MLB已用了多年，足球亦已有VAR，希望幫助球證作出最正確的判決。 洋基主場對太空人的MLB季後賽美聯冠軍賽（ALCS）第3戰，第8局出現了爭議判決，太空人最終上訴成功。 這次救命改判最終助太空人以4：1擊敗洋基，總場數領先2：1。

8局下，洋基恩卡拿斯安（Edwin Encarnacion）打出一支內野打，太空人三壘手貝克文（Alex Bregmen）急急將球傳到一壘，但心急影響了精準度，令到一壘手古里奧（Yuli Gurriel）要離開壘包接球。古里奧接球後連忙觸殺恩卡拿斯安，但看來後者先上壘，球證判了這位洋基重炮安全上壘。

貝克文（左）接球後嘗試觸殺恩卡拿斯安。（路透社）

另一角度可見恩卡拿斯安上壘前已被貝克文觸殺出局。（美聯社）

太空人隨即提出抗議，要求球證看比賽錄像檢視判決是否正確。球證重溫錄像後，確認古里奧及時觸到跑者的左肩，改判恩卡拿斯安出局。這次改判對今仗有重大影響，因為洋基的基伯托利斯（Gleyber Torres）之後就棒打太空人中繼祖史密夫（Joe Smith），敲出了一支全壘打；如果恩卡拿斯安安全上壘，這支Solo全壘打會變成兩分炮，當時落後4分的洋基就能將分差收窄至兩分，戰情定會180度大變。不過，在棒球世界中並沒有「如果」這兩個字，有的只是結果。

加利伯托利斯的全壘打因改判由兩分變一分。（路透社）

最終例行賽贏107場的太空人以4：1擊敗「邪惡帝國」，總場數領先到2：1。洋基教練布恩（Aaron Boone）賽後表示，自己對改判沒有意見，並指球隊的視像團隊當時與太空人一樣得到同樣的結論。

洋基球迷在球證重溫片段時一直歡呼，但86秒後就變為有球迷在外野丟雜物入場，球場廣播連忙警告球迷停手。太空人外野手列迪克認為洋基球迷對比賽欠缺基本尊重：「我見到有7至8個水樽，又有至少兩個棒球被丟到中野及外野。我認為球迷不太知道這樣做有多危險，如果投球入場夠力的話，中頭是可以很嚴重的。這樣做對球賽不敬之餘亦很不安全。」

高爾（45號）今戰表現有點失準，但仍力保不失。（路透社）

太空人投手高爾今年成為大聯盟三振王、美聯守備率最佳投手，表現由5月後一直強勁，但到今仗投不出例行賽到分區賽（ALDS）時的穩定感，7局被敲4安7次三振，但卻有5次保送，幸好仍力保不失，最終得到了勝投。太空人今仗開賽兩局有艾圖菲（Jose Altuve）及列迪克先後開轟取得優勢，第7局再摘兩分為勝利打下基礎。兩軍其後兩日會於洋基球場續戰，若有需要打Game 6，才會回到太空人根據地侯斯頓。

國民的簡特歷克成為NLCS MVP。（路透社）

國民殺入世界大賽

另一邊廂國聯冠軍賽，國民主場對紅雀憑首局狂灌7分，終以7：4擊敗紅雀，系列賽4場全勝成為國聯冠軍，歷史性首次打入世界大賽。國民的簡特歷克（Howie Kendrick）成為了NLCS MVP，這名36歲三壘手4戰15個打席敲出5安，為球隊取得4分，打擊席.333。簡特歷克賽後直言這是生涯最好的時光：「一直以來的血汗、淚水、努力、勝利與失敗都是為了這一刻，我可以說這是我生涯最好的時刻。」

國民1969年創會後首次打入世界大賽，將會有5日休息時間，好好為22日開打的「秋季經典賽」備戰。