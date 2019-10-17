【拳擊】27歲美國拳手戴爾比賽中拳倒地腦部受創　留院4日後不治

美國拳手戴爾傷重不治，終年27歲。他上周六在芝加哥一場對干維爾的輕中量級拳賽中受傷送院，因創傷性腦損傷接受緊急的手術，之後陷入昏迷。留院4日後，他在昨日逝世。

27歲美國拳手戴爾（Patrick Day）在當地時間昨日（10月16日）傷重不治。他的拳賽推廣人迪比拿（Lou DiBella）昨日宣布其死訊，答謝各界的關心及支持，他說：「代表他的家人、團隊以及身邊的人，我們十分感激所有在他受傷之後，為他祈禱及支持過他的人。」

上周六的拳賽，干維爾（右）擊敗戴爾。（Getty Images）

事發經過：

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在上周六（10月12日）於芝加哥舉行的一場輕中量級拳賽，戴爾面對另一名美國拳手、21歲的干維爾（Charles Conwell）。兩人激戰至第10回合，戴爾中拳後倒地，醫護人員入場，馬上將他送院救治。戴爾受創傷性腦損傷，需要接受緊急手術，但他一直陷入昏迷，未有恢復知覺，至昨日不治。

迪比拿在聲明中稱：「戴爾其實不需要拳擊，他來自一個小康之家，他很聰明，接受過良好教育，擁有好的價值觀，而且有能力靠其他方法維持生活。不過，他還是選擇了拳擊，他很清楚走上擂台，會面對每位拳擊手都了解的風險。拳擊是他喜歡的活動，他通過拳擊啟發他人，並且令他的生命帶來意義。」

戴爾（右）與干維爾鬥至第10回合，暈倒於擂台上。（Getty Images）

干維爾：我要為戴爾而戰

曾經在3年前出戰里約奧運的干維爾在周二於社交網站撰文，他寫：「這是我最後一次談論這次事件，因為此事對他的家人及朋友，以及對我本人及拳擊運動而言，也是個敏感的話題。」

「親愛的戴爾：我從沒有想過此事會發生在你身上，我當時所想的只是打贏這場拳賽。如果時光可以倒流，讓我挽回的話，我會去做。此事不應降臨在任何人身上。」

「在我腦海中，不斷浮現拳賽的畫面，我不停地想，為何此事會發生在你的身上。我真的停不了這些想法。我為你一次又一次祈禱，流下很多眼淚，因為我無法想像我的家人及朋友會有什麼感受。」

戴爾（左）在上周六的拳賽中受傷，其後傷重不治。（Getty Images）

「無論去什麼地方，我都彷彿見到你，聽到關於你的事。我曾考慮過退出拳壇，但我知道這個不是你想要的結果。我知道你是一名戰士，所以我決定繼續戰鬥，目標要贏世界冠軍，因為這是我及你的共同夢想。」

負責推廣戴爾對干維爾這場拳賽的迪比拿表示，干維爾是自發撰文，他解釋：「沒有人叫他寫這段文，不是他的經理人，也不是他的推廣人。我知道干維爾此時非常傷心。我都嘗試令他明白，這一切並非他的錯誤。我看過他寫的內容，令我熱淚盈眶。他只是21歲，這是一份最人性及真摯的回應，來自一名小伙子。干維爾這封信真的很感人，充滿誠懇及真摯。」

戴爾倒地後，醫護人員馬上將他送院。（Getty Images）

事發片段：