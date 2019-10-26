【英超】李斯特城作客大屠殺　創英格蘭頂級聯賽131年紀錄

「狐狸」變身最強黑馬！ 李斯特城在英超早場作客屠殺修咸頓，先開紀錄後把握主隊開賽12分鐘起十人應戰，盡情數糊。李城上半場已領先5：0，最終慨贈修咸頓9隻光蛋。 該支2016年英超冠軍，賽後升上次席，更創下多個紀錄，包括英格蘭頂級聯賽131年歷史中客軍最大勝仗。

李斯特城甫開賽已反客為主，開賽僅10分鐘便打破缺口，哈維班尼斯（Harvey BARNES）射門被救出後，左閘芝維爾（Ben CHILWELL）後上補射，揭開大屠殺序幕。

占美華迪（左）和艾約斯佩雷斯（右）各入3球。（AP）

賽前跨季6仗主場聯賽不勝的修咸頓，可算禍不單行。失球後兩分鐘，賴恩貝特蘭（Ryan BERTRAND）飛鏟艾約斯佩雷斯（Ayoze PEREZ）小腿被罰紅牌，直接離場，修咸頓十人應戰，更處捱打狀態。李城立即火力全開，泰利文斯（Youri TIELEMANS）及佩雷斯各入一球，20分鐘之際已領先3：0。佩雷斯加上占美華迪（Jamie VARDY）在上半場後段各入一球，讓李城帶着5球優勢返回更衣室。

李斯特城入球逐個數（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

李斯特城以9：0大炒修咸頓，創131年英超客軍最大勝仗紀錄。（AP）

修咸頓並非毫無還擊力，惟射門未能考驗卡斯柏舒米高（Kasper SCHMEICHEL）。「血案」在下半場繼續，佩雷斯於57分鐘完成帽子戲法，一分鐘後又到華迪再入一球。他未讓佩雷斯獨領風騷，在占士麥迪臣（James MADDISON）於85分鐘罰球妙射破網後，華迪於補時兩分鐘被絆跌，親自操刀12碼，完成帽子戲法。

作客的李斯特城球迷，在雨中舉起頸巾，紀念一年前直升機失事墜毀遇難的前班主維猜。（路透社）

李城領隊羅渣士賽後大讚眾將大幅領先下，仍沒有放鬆，繼續集中進攻，「我們要成為頂級球隊，必須有如此把握力」。修咸頓領隊哈辛赫圖（Ralph Hasenhuttl）則坦言球隊表現「災難級」，「我要道歉，承擔一切責任。從未見過這樣的球隊，完全沒有競爭過」。

英超第10輪直播賽程（按圖放大）

+ 3 + 2

上回英超出現9隻光蛋，已是1995年曼聯主場大炒葉士域治一役。李城今戰創下多個紀錄，今戰為英格蘭聯賽創立以來，頂級聯賽中客軍最大勝仗。上回頂級賽出現客軍大勝8球，已是1955年11月狼隊大炒卡迪夫城9：1。今戰為繼2010年4月曼城作客般尼後，第二次出現客軍半場領先5球。而同一球隊一仗二人帽子戲法，上回已是2003年5月阿仙奴的皮里斯（Robert PIRES）與賓納特（Jermaine Pennant）大炒修咸頓6：1一仗，各入三球。此外，修咸頓亦吞下球會史上最大敗仗。

兩軍在未來一周均連續在聯賽盃及聯賽作客出戰。李斯特城先訪英甲伯頓，回到聯賽作客水晶宮。至於修咸頓須在一周內連續兩次作客曼城，領隊哈辛赫圖的帥印岌岌可危。

賽事在惡劣天氣中舉行，哈辛赫圖（右）目睹球隊如同束手就擒，苦澀不言而表。（路透社）

英超上次出現9：0，要數到1995年曼聯主場大炒葉士域治，其中高爾（右）個人轟入5球。（資料圖片／Getty Images）

精華片段：修咸頓0：9李斯特城