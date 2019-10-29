【日乙】山形山神90秒內兩記半場遠射得手　FC愛媛門將重複犯錯

說起半場笠射，大家可能馬上想起碧咸或沙比阿朗素。
在足球場上，半場射入絕非易事，但在周日的日乙聯賽中，山形山神在90秒內分別由中村駿及坂元達裕各由半場射入，帶領球隊主場以3：0大勝FC愛媛。
中村駿在下半場的笠射不但為球隊領先2：0，而且射入球隊在日本聯賽的第1000球。（山形山神Twitter）
在過去周日（10月27日）的日乙，前列分子山形山神迎戰中游的FC愛媛，在36分鐘先由柳貴博開紀錄，半場領先1：0。今場的焦點在換邊後出現，先在61分鐘，原本是愛媛於前場組織，但一次誤傳，被山神的中村駿在中圈附近截到。
中村駿入球逐格睇（按圖放大）：
中村駿入球片段：
【#ホーム愛媛戦】— モンテディオ山形広報／Montedio Yamagata (@monte_prstaff) October 27, 2019
61分 相手のビルドアップからのパスをカットした中村駿選手。
GKが高い位置取りをしていた裏をつく、センターサークル手前からのロングシュート！
これが決まりモンテディオ山形リーグ戦通算1000ゴール！@DAZN_JPN に加入を!--->https://t.co/kfwgshyjDf#montedio_all_goals_2019 pic.twitter.com/RtsniGtK7t
有球迷已經準備好山神1000球的標語入場。（山形山神Twitter）
25歲中村駿一控，抬頭一望，見到愛媛門將岡本昌弘企在近中圈，正回頭跑向大禁區，他便馬上起腳，以一記笠射，射破愛媛大門，為山神領先2：0。中村駿這個入球，也是山神在日本聯賽的第1000球。
山形山神賽後多謝球迷的支持。（山形山神Twitter）
然而，人類總是重複犯錯，岡本昌弘在90秒內再失一個相似的射門。當時愛媛前場組織，但在山神的壓迫下失去控球權。山神球員搶到波後，傳予23歲的坂元達裕。坂元達裕推一推，見到岡本昌弘又企得太出，故在中線前起腳。
坂元達裕這一腳也算不上笠射，只是個彈地波，但足以令岡本昌弘束手就擒。最後，山神靠下半場這兩記半場射門入波，以3：0大勝愛媛。
坂元達裕入球逐格睇（按圖放大）：
坂元達裕入球片段：
【#ホーム愛媛戦】— モンテディオ山形広報／Montedio Yamagata (@monte_prstaff) October 27, 2019
62分 自陣内での攻防からマイボールに。
ボールを受けた坂元達裕選手が、またもセンター付近から左足でシュート。ボールは再び高めの位置にいたGKの手をかすめ、ゴールへ！
1分前の再現！スコアは3－0に！@DAZN_JPN に加入を!--->https://t.co/kfwgshyjDf#montedio_all_goals_2019 pic.twitter.com/AZyv5MBCMy
全場精華片段：