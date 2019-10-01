【荷乙】洛達球迷勇武抗衡外籍班主注資　球會亂象瘋狂又荒誕

要營運一家球會，可能會面對很多問題，例如戰績極差、財政困難、班主與職球員不和、薪酬爭拗、球迷討厭外來班主等等，只要出現上述其中一項問題，球會處境已相當困難。但各位球迷有否想過，有球會同時擁有上述所有問題呢？ 荷乙球隊洛達（Roda JC）開季短短數月，卻每天都在上演着這些荒誕鬧劇。

荷蘭乙組聯球隊洛達，開季至今8場僅1勝，在內憂外患下，球迷已失去耐性和常性，連帶球會內部亦四分五裂。其中主要關鍵，是球隊原班主之一、所屬本土社區的商人Frits Schrouff將股份出售予墨西哥投資者，退休銀行家加西亞（Garcia de la Vega）。

加西亞在入股前，承諾會向球會注資以減少負債，同時清除高達100萬歐元的財赤；不過開季數月以來，加西亞明顯地未動用過分毫協助球隊。

洛達球迷在上周五主場迎戰迪加史卓普的聯賽，拉出粗口橫額向加西亞抗議。（Twitter圖片）

和理非、勇武球迷連結反抗

不知是加西亞面皮特別厚，還是他特別喜歡向難度挑戰，他深知球迷不喜歡自己，當地警方和官員事前亦作出勸告，但他上周五仍然堅持進入球隊主場觀看迎戰迪加史卓普的荷乙比賽，球迷亦毫不留力地對他「熱情」打招呼。場內掛滿「走X開，加西亞！」、「大話精」、「小偷」、「造假大王」等標語，辱罵聲不絕，而這已算是球迷的「和理非」行動。

勇武的一群，就直接包圍加西亞所在的VIP包廂，並步步推進要他離開球場，期間更不時被人挾着手臂半推半行，在極不情願下敗走。奇怪的是，當時完全沒有保安人員出手阻止球迷行動，任由球迷推走加西亞。

來自車路士的借將伊基烏保（右）雖然表現不俗，但薪酬太高，被迫將月薪與隊友攤分。（Twitter圖片）

高人工也是罪 被逼與隊友攤分

球隊內部亦因為「講錢傷感情」，季初由車路士外借而來的英格蘭U20小將伊基烏保（Ike Ugbo），在球隊戰績欠佳下，開季上陣7場射入4球，本來應該是球迷竉兒。誰不知他每月3.8萬英鎊薪金，是其他隊友的10倍。

一眾管理層在球隊財困下，覺得「與其要全部人不滿，不如把痛苦留給那個高收入的人」，於是可憐的烏保成為開刀的「祭品」之一，被逼將人工跟全隊隊友「分享」。雖然烏保未就事件發聲，但球會又添了一筆混帳。

Bizarre beelden van Mauricio García de la Vega die uit stadion #RodaJC wordt gezet. pic.twitter.com/CKUXTHY5f3 — Bjorn Thimister (@BjornThimister1) September 27, 2019

本地排球強強對決 即買會長盃兩日門票

加西亞季初洽購洛達，但得不到球迷歡心，更被指以往收購球會手段不佳，成為球會分裂導火線。（Twitter圖片）

球會沒完沒了的混帳

世上沒有無緣無故的恨，心水清的球迷，其實早已翻查了加西亞舊帳，知道他擅長玩弄財技。以往他曾在收購西班牙球隊梅西亞失敗後，仍向該會要求逾22億歐元賠償費用。再加上洛達球迷本來就是激進份子，就算球會財困5年都不希望引入外資；加西亞的外來人身份，令球迷對他本已毫無好感。

更大的問題是，他的收購過程一直膠着，球會財政問題嚴重到，已沒有足夠現金流支付職員10月份薪金。球會所有職員在忍無可忍下，周六（30日）經過一輪會議後發表聯合聲明，決定全體告病假，停工直至另行通知。荷蘭足總已承諾會查核洛達的情況，但是未表明是否有權主動執法，更遑論會否有具公信力的獨立調查。

英超第8輪賽程（按圖放大）