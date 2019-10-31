【海岸賽艇世錦賽】港隊成員明維港撼強敵　李嘉文盼以智慧取勝

「大新銀行呈獻2019世界海岸賽艇錦標賽」11月1 至3日歷史性首度在香港上演，近500名選手當中包括多名港隊精英，趙顯臻跟陳鈺文這對去年亞錦賽金牌組合，今屆賽事期望乘主場優勢，劍指世界冠軍寶座。

「大新銀行呈獻2019世界海岸賽艇錦標賽」明日展開，港隊派出23名艇手參賽，當中2016里約奧運代表趙顯臻會夥拍陳鈺文出戰男子雙人雙槳艇賽事。

兩人去年在香港舉行的亞洲海岸賽艇錦標賽中，力壓泰國及菲律賓組合奪金，今年再度回歸主場出戰，他們異口同聲表示：「上年奪冠時已決定這次要挑戰自己，所以期望很高，要奪得世界冠軍。」

趙顯臻（左）日前於亞洲賽艇錦標賽奪金，周五將與另一拍檔陳鈺文轉戰海岸賽艇。（袁志浩攝）

趙顯臻挾亞洲冠軍出戰

今屆海岸賽艇世錦賽於維港舉行，雖然賽道跟上年亞錦賽同出一轍，但兩位選手指仍需時間適應，「平日習慣划靜風靜水的環境，但現在轉秋天吹北風，海上大風大浪，相信屆時會很刺激。」

趙顯臻日前跟另一位拍檔陳至鋒於亞洲賽艇錦標賽雙人雙槳艇項目奪金，周一才從韓國忠州返港，他稱自奧運拍檔鄧超萌3月退役，便改跟年輕4歲的陳至鋒合作，認為新組合可塑性更大，「以往都跟隨舊有模式練習，現時會彈性一點，潛能或會再高一些。今次我轉任領槳手，陳至鋒跟槳時反應也不錯，希望再磨練默契，有信心在明年4月的奧運亞洲區外圍賽中取得資格。」

相關文章：

【海岸賽艇世錦賽】參賽人數創新高 FISA主席：不擔心安全問題

【海岸賽艇世錦賽】500頂尖艇手雲集維港 23香港精英主場出戰

【海岸賽艇世錦賽】維港海岸賽艇初體驗 肥仔記者落場唔翻艇當贏

香港首度舉辦海岸賽艇世錦賽，賽事將於維港進行，港隊會派出23名選手出戰。（公關提供）

「大新銀行呈獻－2019世界海岸賽艇錦標賽」專頁（按此進入）

李嘉文冀智取對手

至於同樣剛完成亞洲賽的李嘉文與李婉賢，今次將攜手出戰女子雙人雙槳艇項目，面對外國選手較健碩的身形，她們指香港選手也毫不輸蝕，「雖然對手體形佔優，但我們智慧及臨場發揮絕不比她們差。只要選擇最佳路線，跟水流配合，便可用最節省體力的方法去划。」

世界冠軍當然是個夢想，但李嘉文稱最重要是盡情發揮。她又表示，從沒擔心近日社會活動會影響比賽進行，「相信大家都希望香港好，沒有人希望破壞這盛事。希望香港市民能支持在香港舉行的高水平比賽，這一切對運動員也很重要。」

延伸閱讀：

曾為贏自己犧牲一切 划艇運動員李嘉文：除訓練，我不知喜歡什麼

【香港樂與傲】朱啟軒與兄弟齊拼搏 挑戰維港疾風勁浪

【香港樂與傲】購票通前CEO半生縱橫商界 賽艇帶來絕對自由

李嘉文（左）跟李婉賢兩姊妹，會出戰女子雙人雙槳艇項目。（袁志浩攝）

維港一帶及天星小輪上觀戰

今屆海岸賽艇世錦賽共分為7個項目，分別為男、女子單人雙槳艇、男、女子雙人雙槳艇、男、女子四人雙槳有舵艇，以及男女混合雙人雙槳艇。首兩日將上演初賽及名次賽，11月3日則會舉行決賽及頒獎禮。

比賽賽道將於銅鑼灣奇力島至至中環碼頭的維多利亞港舉行，市民可於中環9號及10號碼頭、中西區海濱長廊（中環段）、添馬公園、金紫荊廣場、灣仔臨時海濱花園，甚至乘搭天星小輪觀賞比賽。

延伸閱讀：

【香港樂與傲】天星小輪船長見證維港變遷

【海岸賽艇世錦賽】港島半天遊 文青必去藝穗會、著旗袍打卡

【海岸賽艇世錦賽】港島5間特色酒吧推介 何蘭正、李好味有港味

海岸賽艇世錦賽昨日正式揭幕。（公關提供）

大新銀行呈獻 – 2019 世界海岸賽艇錦標賽 賽事資料 比賽日期：11月1至3日（星期五至日） 比賽場地：維多利亞港（銅鑼灣奇力島至中環碼頭，途經香港會議及展覽中心） 主辦機構：國際賽艇聯會、中國香港賽艇協會 門票：不設門票，免費入場 最佳觀賞地點：中環 9 號及 10 號碼頭、中西區海濱長廊（中環段）、添馬公園、金紫荊廣場、灣仔臨時海濱花園

更多詳情，可瀏覽賽事網站：http://www.wrcc2019.com/

Facebook專頁：2019 World Rowing Coastal Championships