【英超】阿仙奴「原．5大隊長」3人離隊　沙加奧斯爾背罵名

格列沙加一手拋掉阿仙奴的隊長臂章，隨即將自己在陣中只有一個多月的隊長生涯斷送。 「兵工廠」領隊艾馬利在歐霸分組賽對甘馬雷斯前夕宣布，格列沙加已非「隊長團」成員之一，由射手奧巴美揚頂替。 艾馬利成為新一代「廠長」後，引入「多人隊長制」，但回看最初5名隊長在球會的經歷，似乎這個新制度仍有改善之處。

「我跟沙加會面，並告訴他不再是『隊長團』的一份子。」艾馬利說。就這樣，艾馬利原本欽點的阿仙奴5大隊長，就只得中場奧斯爾仍為隊長之一。沙加的隊長職位由一眾「槍手」選出來，就因為對水晶宮一役被換走時，丟低隊長臂章於地上就失去了。多人隊長制似乎不太成功，現時4名隊長拿卡錫迪、比利連、奧斯爾及奧巴美揚能否扭轉形勢，仍有待觀察。

現役阿仙奴四大隊長人選（按圖放大）：

艾馬利2018年成為新一代阿仙奴領隊時，隊長梅迪薩卡退役，在需要尋找替補人選之際，他選擇改行多人隊長制。有別於巴塞隆拿排名有先後的4名隊長，艾馬利從未真正欽點一名球員為「首席隊長」，只說：「我需要球隊中有數名領袖，每名球員都會有自己的時間展示自己的領導能力，但其中5人將有機會戴上隊長臂章。」

艾馬利旗下最初的「兵工廠」5大隊長有沒有達到該名前西維爾、巴黎聖日耳門主帥的期望呢？

哥斯尼離隊時留下污點。（Getty Images）

哥斯尼

這名法國後衛可謂艾馬利當初的首選隊長，自2010年加盟後在球迷中頗有人氣，可惜在過去兩季受傷患困擾，上陣時間漸少。一切在2019至20球季開始前180度大變，這名34歲的重臣要求轉會，更拒絕隨隊到美國集訓。罷工行動雖然成功，最終哥斯尼得償所願轉投波爾多，但他在阿仙奴球迷心目中的形象即時變得蕩然無存。

施治退役後重返車路士擔任要職。（Getty Images）

施治

艾馬利成為新一任領隊時，施治已明言在2018至19年球季退休，該季多於盃賽上陣，總共出場22次。阿仙奴上季於歐霸盃決賽遇上同市死敵車路士，施治的身份突然變得十分尷尬，因為當時已有報道指他在掛靴後，重返車路士擔任技術顧問的職位，惹來阿仙奴球迷公開要求在決賽棄用施治。

施治最後仍於決賽亮相，可惜未能以捧盃為職業生涯寫上完美句號，只能於場上與阿仙奴一起被車路士大炒4：1，與歐霸盃及今季歐聯席位擦身而過。

阿仙奴未能留住艾朗藍斯。（Getty Images）

艾朗藍斯

現在也許仍有阿仙奴球迷認為，藍斯是不用離去的。去季成為艾馬利5大隊長之一，似乎是該名西班牙教頭的留人策略。可是，多番協商仍是沒有結果，就算艾馬利多番公開希望留住藍斯，但這名2008年「入廠」的威爾斯中場，最終仍是選擇季後以自由身轉投意甲班霸祖雲達斯。

奧斯爾出場時間不多。（Getty Images）

奧斯爾

奧斯爾仍是隊長之一，但其存在愈來愈奇怪。艾馬利上任時已大讚該名德國中場的質素何其高，但奧斯爾自去屆世界盃後成為了有如「尼斯湖水怪」一樣的神秘生物，偶爾會於場上出現，但其後又會不知所蹤。有球迷批評奧斯爾只是「兼職球員」，但實情似乎是奧斯爾與艾馬利的風格未能好好融合。這名德國中場今季至今只為阿仙奴出場過3次，其中一次為英超。雖然仍是隊長，但似乎沒可能成為首席隊長。

沙加的脾氣或令自己在阿仙奴的日子進入倒數。（Getty Images）

格列沙加

自2016年以約3000萬鎊由慕遜加柏轉投阿仙奴後，格列沙加不時成為「廠迷」口誅筆伐的對象。在哥斯尼離去後，獲隊友投票成為新一任隊長，但外界對這次結果的反應只能以震驚來形容，隨之而來就是不停的嘲諷。

沙加的暴躁脾氣終於在對水晶宮中一戰爆發，忍不住球迷的噓聲，他將要交給奧巴美揚的隊長臂章丟在地上。也許，他的「廠員生涯」也會隨之結束。雖然未知將來如何，但已有人在《維基百科（Wikipedia）》將沙加逐出阿仙奴，變成了自由身。

有人將沙加寫成「前阿仙奴球員」。（維基百科）

格列沙加被換離場發脾氣逐格睇（按圖放大）：

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