【高級組銀牌】基奧雲尼梅開二度　富力絕殺飛馬闖四強

香港飛馬再度跟勝利擦身而過，球隊縱有澳洲外援查理士克服上場尾段失機的陰影「將功補過」，一度為飛馬扳平。不過全場狂攻的富力在兩度中楣中柱下，仍憑老將基奧雲尼個人梅開二度，驚險晉級。 基奧雲尼如此出色表現，又能否助他入圍港隊主帥麥柏倫的決選名單，在11月兩場世界盃外圍賽中再披起香港隊戰衣？

飛馬上場聯賽因防線失誤，於尾段遭南區戲劇性逼和，事後門將張春暉更被管理層解約。不過回歸盃賽戰線，飛馬賽前錄得三戰全勝走勢。今日（9日）銀牌硬撼勁敵富力，肩膀受傷的守門員梁興傑未能趕及披甲，由羅境曦取代；陳偉豪繼續擔正，張志勇、馬高斯和文迪斯則未入大軍名單。至於近兩場主場聯賽轟入13球的富力，仍以主力射手迪布利跟伊高沙托尼掛帥。

迪布利（左）在上半場傷出，影響富力攻力。（袁志浩攝）

迪布利傷出 富力佔優但破門乏術

富力上半場基本上控制全局，兩分鐘方栢倫開出右路角球，飛馬守衛解圍不遠，前者踏順於右邊畸角位起左腳勁射，皮球僅中內柱彈出。飛馬難以壓過對方半場，戰至27分鐘才製造首個攻門，陳曉鋒偷球後推進，禁區內於對方力壓下起腳，惟埋門欠缺力度。迪布尼踢至29分鐘因傷退下火線，入替的利安高完半場前頭槌頂斜，飛馬半場守和0：0。

在張春暉解約、梁興傑受傷下，羅境曦（綠衫）正選把關。（袁志浩攝）

飛馬換查理士 改變局勢

換邊後飛馬依然以穩守反擊為戰術，靜候對方犯錯，而富力一直甚無板斧，謝家強67分鐘中路離門約30碼燙射，卻中楣底彈出。飛馬最後20分鐘換入上場失機的澳洲中鋒查理士，未收其效先失一球，74分鐘被基奧雲尼頂入成1：0。

飛馬中堅米高加斯洛一度撞爆鼻。（袁志浩攝）

查理士（黃衫）尾段一度助飛馬扳平。（袁志浩攝）

查理士79分鐘策動快攻，跟對手相撞倒地後仍「瞓身」横傳予佐佐木周，後者快周煜辰一步起腳，皮球慢慢流向網窩，不過遭艾瑪臣於白界線前飛剷解圍。83分鐘飛馬終有回報，查理士禁區內擺大位地波燙遠柱入網，助球隊追至1：1平手。戰至補時階段，基奧雲尼門前撞入，助富力絕殺飛馬，最終富力贏2：1，晉級四強後將硬撼東方龍獅跟冠忠南區的勝方。