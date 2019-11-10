【運動公社】曼聯高層擁權自重　借蘇斯克查名宿光環阻改革

還記得去年的同樣時候，摩連奴盛傳被炒，曼聯一度傳出要招聘足球總監嗎？事隔一年，副主席活華特強調球隊執行正確的轉會方針，已經淡化這個制度改革的必要。那麼，曼聯還需要足球總監嗎？ 撰文：高俊賢＠運動公社

仍有許多曼聯球迷對於格拉沙家族很不滿，他們的民望跟林鄭月娥也差不多。球迷組織Manchester United Supporters Trust（簡稱MUST）的網上民調顯示，有86%的球迷不滿球隊於2013年費格遜退休後的表現，更有91%的40歲以下球迷表示對球會的經營感到憤怒。然而，調查裏出現另一組有趣的數據：有72%受訪球迷認為曼聯擁有明確的視野和策略，並有較好的前景。以上數據看似矛盾，應該如何解讀？

曼聯最近傳出聘請足球總監，為上任領隊摩連奴帥位不穩之際。（Getty Images）

曼聯副主席活華特的管理方針惹來非議，尤其在物色足球總監一事，採取拖字訣。（Getty Images）

原因不外乎蘇斯克查的名宿光環。曼聯近6年來4易主帥、未能穩住歐聯席位，更被兩大死敵（曼城和利物浦）拋離得越來越遠，球迷的矛頭必定指向班主的管治。而且，副主席活華特一度揚言設置足球總監，改善球隊在足球事務上的經營，這一年來卻是只聞樓梯響。曼聯球迷對爛透的球會管理不能再容忍的時候，活華特卻祭出名宿光環這個法寶，安撫了民意。蘇斯克查著重球會本土青訓，不斷重提球會的文化傳統，令許多曼迷對球隊未來重燃希望，甚至期待蘇帥能複製Busby babies和92 class，完成make United great again的使命。設置足球總監的倡議，已經被人忽略了。

蘇斯克查去季末坐正，令曼聯球迷有過一陣期待，可是近來戰績不振，陣上調動更顯得力有不逮。（Getty Images）

活華特跟蘇斯克查合作的前提，正是犧牲設立足球總監的制度改革。一方面，活華特不肯放出轉會談判權力；另一方面，以蘇斯克查為首的教練團隊轉正之後，希望擁有對選擇買賣球員的最高話事權。故此，雙方不容許架設足球總監制衡其權力。今夏曾傳出曼聯想邀請名宿組成轉會委員會參與買賣決策，代替足球總監。到了9月，活華特強調球隊今夏轉會方針見成效。刻意地說現行的制度行之有效，可見曼聯缺乏推行改革的誠意。

丹尼爾占士可算是曼聯季前收購的最大驚喜，但無助曼聯提升戰績。（Getty Images）（Getty Images）

雖然活華特不斷渲染，曼聯重視年輕化的轉會方針是正確的，但缺陷頗多，可見設置足球總監仍有其必要。

首先，球員薪酬架構的決定權仍落在活華特身上，但他對於個別球員的價值，沒有充分認識（例如對靴里拉續約的失誤），令中場流失重要戰力。如果能對外招聘具相當經驗和業務能力的足球總監，可以補充活華特的不足。其次，足球總監能利用對人才的鑑別能力和經理人人脈，向領隊提供豐富的意見，並且在球員買賣上比活華特更決斷（收購馬古尼和雲比沙卡十分拖沓，到了開季前數天才完成）。

曼聯破後衛紀錄收購哈利馬古尼，在暑假開始一直拖延到開季前才成事。（Getty Images）

問題是，這個職位能發揮多大的影響力，視乎高層和領隊有多信任外來的人才，領隊和行政總裁願意讓出多大的權力？假設蘇斯克查復辟舊傳統行動失敗，曼聯高層會否認真再思考設立足球總監的必要？