【劍擊．世界盃】港隊男花4將攜手戰德國站正賽　張家朗16強止步

由張家朗及蔡俊彥領銜的香港男子花劍隊，在德國波恩（Bonn）出戰今季首個世界盃分站賽事，二人與張小倫及吳諾弘攜手出戰次日的正賽。可惜，張家朗及蔡俊彥分別在16強及32強止步，未能為港隊贏得獎牌。

「老大哥」張小倫與「小師弟」吳諾弘在首日的外圍賽中脫穎而出，而小倫連奪兩場一劍險勝躋身正賽，他在賽後更指自己「經歷兩場心跳超過200的賽事」，但二人在次日的正賽中，分別不敵意大利的Andrea Cassara及日本的松山恭助出局。

「大師兄」張小倫連贏兩場15：14躋身正賽，可惜無緣更進一步。（FIE圖片）

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世界排名前16位的張家朗及蔡俊彥（Ryan）直接躋身正賽，在64強同樣輕取對手晉級，蔡俊彥硬撼意大利的Tommaso Marini，二人爭持激烈，可惜Ryan最終一劍憾負，在32強止步。

張家朗在次圈以15：7輕取英國劍手，與淘汰吳諾弘的松山恭助爭奪8強席位，雙方一度打成5：5平手，松山在中段連取4分拉開差距，家朗未能收復失地，結果以8：15不敵該名日本劍手，無緣躋身8強。

張家朗在16強不敵日本的松山恭助出局。（FIE圖片）