【西甲】美斯去留再成話題　巴塞隆拿主席：願永續美斯

巴塞隆拿「球王」美斯的去留一直都是球迷關心的問題，巴塞一直以留住美斯為最大目標，主席巴杜姆（Josep Maria Bartomeu）最近再次開腔，指美斯會留隊直到掛靴。

美斯的合約到2021年到期，外國傳媒更多次指這名阿根廷球星的合約有條款，讓他可以在來年夏天以自由身離隊，巴杜姆之前亦已承認確有放人條款。雖然如此，巴杜姆堅持美斯會留隊直到退役，確保美斯「一生不會為第2支球隊效力」。不過，近年「地上最強」的收購，都似乎是為「後美斯」年代作準備。

美斯去留問題一直都是巴塞球迷近年的一大話題。（Getty Images）

巴杜姆指美斯有最終選擇權。（Getty Images）

「如果美斯依然感覺良好又有野心，我肯定與他續約至退休是所有人的希望。」巴杜姆最近接受訪問時說。他又指最終都是由美斯決定，「他掙到選擇何時停下來的權利」，更稱美斯說過希望在巴塞完結自己的足球生涯，願意跟這名球星「無限期」續約。

巴杜姆認為美斯會效力巴塞多5年。（Getty Images）

巴杜姆明確指出未來2至3年，球隊領袖依然是美斯，「無可置疑，他仍年青力壯，仍是滿有爭勝心」。巴杜姆直言：「我一直確信美斯未來2至3年，甚至5年都會為巴塞隆拿效力。」美斯自2004至05年升上一隊後，至今已為巴塞隆拿於各項比賽上陣698次，以612個入球成為隊史神射手。

巴塞過去數季不停為前線增兵，被外媒視為為「後美斯」年代作準備。（Getty Images）

「美斯永遠都是巴塞一員」

常言道「天下無不散之筵席」，但巴塞似乎希望「永續」現年32歲的美斯。巴杜姆更直言：「我確信美斯就算結束球員生涯之後，餘下的人生都會跟這間球會合作，因為他是足球史上最佳的球員，而這裏是他效力過的球會。我不相信有人能追上他的紀錄及成就。」美斯與巴塞一共奪得10次西甲、4次歐聯冠軍，美斯在過去15個球季就奪得5座金球獎。

「以他的才華、領導能力及統治力，他會永遠是巴塞一員，這毋容置疑。」巴杜姆說。