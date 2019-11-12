【歐國盃外圍賽】史達寧於飯堂與隊友衝突　英格蘭對黑山遭棄用

國內球會間的爭鬥，會否影響到國家隊的和諧？ 前日利物浦贏曼城3：1的英超大戰餘波未了，回到英格蘭代表隊報到的曼城中場史達寧與利物浦後衛祖高美斯在訓練場上衝突，最後主帥修夫基宣布史達寧因為在球隊私人地方的糾紛，將缺陣對黑山的歐國盃外圍賽。

英格蘭足總在當地時間昨晚（11月11日）發聲明：「足總確認史達寧不會在周四對黑山的歐國盃外圍賽披甲，因為今日他涉及今（昨）日在聖佐治公園球隊私人地方中的糾紛。不過，他會繼續留在大軍之中。」

Joe Gomezpic.twitter.com/BnZswYSCT0 — The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) 2019年11月11日

英格蘭領隊修夫基昨日亦親自回應，他說：「很不幸地，昨（前）日的比賽情緒仍在。我們其中一個最大的挑戰以及長處是，讓大家在代表隊中放下球會間的恩怨。我們決定周四對黑山的比賽不會派史達寧上陣，我覺得這是對團隊正確的決定。這個決定得到全隊同意，最重要的是，我們支持球員，專注周四晚的比賽。」

修夫基表示，下場對黑山棄用史達寧是全隊同意的決定。（Getty Images/資料圖片）

在周日利物浦對曼城的比賽尾段，史達寧及祖高美斯發生衝突，而在一日之後，這兩名英格蘭國腳在英格蘭代表隊訓練場的飯堂中再次有肢體衝突。據報，史達寧對先在飯堂坐下，祖高美斯後來入飯堂，從後走往史達寧，與他握手，而史達寧反應很大，嘗試叉頸。

其他隊友最初以為史達寧只是開玩笑，但後來才知史達寧真的動手，連忙分開兩人。史達寧其後向祖高美斯及其他隊友道歉，獲得接受。

英格蘭周四會出戰尾二一場歐國盃外圍賽對黑山，這場會是英格蘭代表隊史上第1000場。