【羽毛球．香港賽】「鄧謝配」49分鐘挫大馬組合　張櫻美次圈出局

鄧俊文與謝影雪這對港隊混雙組合，在「世界羽聯世界巡迴賽香港公開賽」再過一關，力戰近50分鐘擊敗馬來西亞組合闖入8強。另外，女單的張櫻美力戰不敵何冰嬌，在次圈行人止步。

香港混雙組合鄧俊文與謝影雪迎戰自馬來西亞的吳柳瑩及陳炳順，雙方在今年7月的中華台北公開賽中曾經碰頭，「鄧謝配」當時直落兩局輕取對手，今仗在主場再鬥該對大馬組合。

鄧俊文今仗除了多球重板扣殺外，亦有一記精彩的下手救波得分。（趙子晉攝）

「鄧謝配」在首局與馬來西亞對手鬥得燦爛，分數雖然稍稍落後但維持2至3分的差距，在末段戰至「Deuce」並以22：20先拔頭籌。該對香港組合在次局愈戰愈勇，中段拉開6分差距，而其中鄧俊文一球衝上網前下手救波，剛好在底線著地得手，使全場球迷拍案叫絕。雖然「鄧謝配」被連追數分，但他們仍能頂住壓力，再贏一局21：15晉身8強。

「鄧謝配」在今場入局稍慢，但謝影雪表示習慣打逆境波。（趙子晉攝）

「鄧謝配」第5次與該對大馬組合交手，繼今年的中華台北公開賽後再取一勝。（趙子晉攝）

次圈重點賽果（按圖進入）

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「鄧謝配」與大馬組合一共4次交手，雙方亦頗為熟悉對方的球路，加上戰畢首仗後對場地更為熟悉，所以有更好發揮，「始終與該對大馬組合多次碰頭，大概亦知道對方的打法，加上經過首圈賽事後，賽事的風向等亦掌握得更好。」雖然「鄧謝配」的開局一般，但謝影雪表示未有過份緊張，「畢竟我們在賽事一向較為慢熱，經常在開局早段較輸蝕，但我們也習慣打逆境波，所以即使今仗同樣在早段落後，我們亦有信心一分一分收窄分差。」

中國的何濟霆與杜玥，意外擊敗2號種子的王懿律及黃東萍，將與「鄧謝配」爭奪4強資格，而之前兩次對戰何／杜組合，「鄧謝配」同樣告負。

何冰嬌實力超班 張櫻美：次圈出局「收貨」

另外，張櫻美成港隊女單的獨苗，在次圈挑戰中國的7號種子何冰嬌，該名港隊女將在首局初段更一度領先，但畢竟何冰嬌的實力更強，結果張櫻美在力戰下以14：21及16：21落敗，次圈止步。

張櫻美賽後指何冰嬌比早前的對手是兩個層次，亦對次圈出局的戰績感滿意，「何冰嬌與早前的對手實力有所差距，加上上圈戰畢3局對體能亦有影響。我在賽前只抱着逐場打的心態，所以能夠躋身次圈亦是不錯的戰績。」