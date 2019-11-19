【FM2020】盡睇港足球員數值　陳廣豪體質勁高　多人意志力只有1

香港足球代表隊今晚8時在大球場對柬埔寨，適逢足球遊戲《Football Manager 2020》推出，不如看看今次港隊24人名單的球員在《FM2020》中的數值！

在《FM2020》中，每個球員在技術、心理及身體質素等有多項數據，例如開角球、把握力、界外球、無球跑動、視野、加速、彈跳等項目，最低為1分，最高則20分。

艾里奧（中）的意志力有18。（足總圖片/資料圖片）

在世界球壇之中，港隊球員實力平平，他們大部分數值都在15分或以下。港隊24人名單之中，有誰擁有15以上的數值？中堅艾里奧擁有18的意志力，另一名中堅羅素則有16的侵略性。

羅素的侵略性有16。（足總圖片/資料圖片）

鋒線的孫銘謙及陳廣豪體質（natural fitness）不俗，前者有17，而後者更有18！不過，平均而言，港隊身體質素最好的球員應該是艾力士，在8項代表身體質素的數值之中，艾力士全部都在10或以上，其中速度有14。

港足24人《FM2020》數值：

+ 21 + 20 + 19

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在《FM2020》之中，陳廣豪體質（natural fitness）有18。（高詩琦攝/資料圖片）

今次港足24人名單之中，在遊戲之中，誰的領導力最高？原來不是黃洋或者葉鴻輝，黃威的領導力有15，謝德謙、鞠盈智及徐宏傑的領導力亦有14。

值得一提的是，多名港足球員在《FM2020》的意志只得1，包括黃威、鍾偉強、艾力士、陳廣豪等。至於辛祖的意志就有2，另外團隊合作及效率分別有6及9。