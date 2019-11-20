【世界盃外圍賽】夏志明羅拔圖開齋　「向絕望的香港人送上入球」

港足周二（19日）晚於世界盃亞洲區外圍賽以2：0擊敗柬埔寨，是球隊相隔足足一年後的再獲勝仗。「大家也是真心愛香港，希望入球跟賽果，讓港人在絕望的情況下送上一個好消息。」港足前鋒夏志明如是說。 「贏波終歸香港」，更重要的，是在目前香港艱難的情況下，讓港人仍存有一絲的希望跟快慰。

2017年首度代表港隊的夏志明，憑去季及近期的出色表現入選世盃外港隊名單，而在麥基退役後，港足更需要一位速度型前鋒，令這位冠忠南區球員在麥柏倫麾下被委以重任。「子彈」在主場對柬埔寨的世盃外先開紀錄，是港隊贏波功臣之一，而這球也是他為大港腳於國際A級賽中攻入的第一球。

賽後這位前鋒笑言，要追趕前輩麥基的入球紀錄：「麥基說他有12個入球，相信這是個很難的挑戰，始終他是我的前輩。我的踢法跟他有相同也有異同，他屬於勤力體能派，而我則是衝撞型，所以『接班人』我擔當不起。」

夏志明為香港先拔頭籌。（歐嘉樂攝）

夏志明將入球送給港人：絕望中的好消息

港隊對上一次在國際賽取勝已是去年11月在東亞足球錦標賽外圍賽迎戰蒙古；而談到於主場入球，更是兩年前亞洲盃外圍賽擊敗馬來西亞時的事，因此「子彈」這記入球可說是意義非凡，他也將入球送給港人：「知道大家也是真心愛香港，希望讓港人在絕望的情況下送上一個好消息。」

夏志明成為港隊力挫柬埔寨公臣。（歐嘉樂攝）

跟作客柬埔寨時比較，港足今場表現明顯有進步。夏志明認為，主場球迷的支持是最大原因，坦言此舉對球員來說是極大的推動力。對於主帥麥柏倫取下上任至今7個月來的首場勝仗，他也讚揚這位芬蘭籍教練：「他是個很熱血、勤力的教練，這次入營（兩場世盃外）拿4分是非常好的成績，恭喜他。」

「子彈」補充，即使港隊下月遠征韓國，明年也需面對作客伊朗跟巴林等連場硬仗，相信也可抱着香港的永不放棄精神，繼續爭取佳績。

羅拔圖妙射為香港奠定勝局。（歐嘉樂攝）

羅拔圖希望以入球為香港人帶來快樂。（歐嘉諾攝）

羅拔圖意外收穫 「有心不怕遲」

至於今季在富力R&F失去正選位置、開季至今僅4次為球會披甲的羅拔圖，於港隊的發揮卻脫胎換骨。這位一直以防守為重心的球員，在麥柏倫手下不時後上助攻，上周鬥巴林是已差點靠頭槌建功，這日更錄得1入球1助攻。「這是我在港隊的第一球，凡事有心不怕遲（never too late）。」這位中場悍將笑說。

在不同的崗位上，羅拔圖都願意付出百分百，他坦言要憑入球讓香港人帶來快樂，也非要向外界證明甚麼：「教練給予我機會，隊友很信任我。我來這裏是要幫助年輕球員，當他們的榜樣，希望他們可更踏前一步，在未來發光發亮。」