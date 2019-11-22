【歐國盃外圍賽】傑斯領威爾斯大逆轉闖決賽周　費格遜盛讚愛徒

曼聯傳奇翼鋒傑斯（Ryan Giggs）以領隊身份帶領威爾斯國家隊，在歐洲國家盃外圍賽脫穎而出，再度打入歐國盃的決賽周，亦以表現回應外界的批評聲音，而傑斯的恩師費格遜充分肯定愛徒的執教能力。

威爾斯在2016年歐洲國家盃，由基斯高文（Chris Coleman）帶領下突破性打入4強。傑斯在去年接任國家隊主帥一職，但他上任後受盡外界批評，指他缺乏執教經驗，加上他及後在歐國盃外圍賽初段吃下兩連敗，使這些批評聲音更加明顯。

首三戰僅得3分，傑斯及時帶領球隊回勇，在最後5輪賽事取下3勝2和的戰績，在最後一仗憑艾朗藍斯梅開二度，兩球淨勝匈牙利，並一分力壓斯洛文尼亞，以次名完成外圍賽，成功搭上決賽周的尾班車，取得來年歐國盃決賽周的入場券。傑斯在完場後紛紛與隊員們擁抱，更眼泛淚光，球員們更在更衣室內高呼傑斯的名字。

傑斯帶領威爾斯殺入歐國盃決賽周，他感動得眼泛淚光。（Getty Images）

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威爾斯陣中一員的祖阿倫（Joe Allen）表示傑斯以行動回應抨擊，稱他有一個成功領隊的特質，並增強球迷對他的信心，「我相信傑斯能夠帶領我們打入決賽周，他已完成球隊最大的目標，亦可以正面還擊批評聲音，證明自己的能力。當他面對沉重壓力時，他亦可以不受影響，這是傑斯身上看到的特質。」

當球隊成功晉級後，傑斯與梅開二度的藍斯緊緊相擁。（Getty Images）

傑斯的恩師費格遜早前於倫敦出席慈善活動時，亦有開腔盛讚傑斯的領軍能力，「傑斯一向是頂尖的球員或領隊，他以才智帶動球隊前進，而他領威爾斯國家隊殺入歐國盃決賽周是個不俗的成就，亦給予年青球員不少機會。」