【英超】曼城險勝車路士　哥帥遭林柏特壓制　錄生涯最低控球率

連續兩季奪得英超冠軍的曼城，今季陷入窘局。 利物浦今輪末段反勝水晶宮，繼續在榜首領放；賽前遭拉開12分差距的曼城，隨後在主場迎戰車路士，最後雖全取3分，但過程艱辛、更有主力受傷，主帥哥迪奧拿賽後也不禁明言：「令人憂心」。

今季首次的「雙藍會」，車路士在赫臣奧杜爾受傷下作客伊蒂哈德球場，主隊曼城則有貝拿度施華因twitter歧視風波而停賽1場。先開紀錄的是車路士，21分鐘，尼高路簡迪殺入禁區起腳先開紀錄，但曼城在半場前連下兩城－－先有奇雲迪布尼射門省中車路士門將阿列沙巴拿加入網，再有馬列斯個人表演鎖定2：1勝局。

即使「藍月」在下半場有史達寧的入球再遭VAR判為無效，亦未有影響勝果，全取3分後反壓車路士升上第3，暫距離首席的利物浦9分。

車路士對曼城的「雙藍會」成為今周焦點。（Getty Images）

阿古路（左二）在尾段因傷退下火線，曼城領隊哥迪奧拿（左三）擔心亦無奈。（Getty Images）

哥迪奧拿談阿古路：或在賽季最艱難時期缺陣

儘管曼城一如主要對手利物浦般展現出韌勁，哥迪奧拿卻難以開懷，全因下半場3名主力先後因傷退下火線：52分鐘先是洛迪卡斯簡迪換出，67分鐘再有大衛施華離場，到77分鐘，更是主力前鋒阿古路退下火線。賽後，哥迪奧拿指洛迪及施華均是傷愈復出不久，今仗因抽筋而離場，但談到阿古路，他則直言「擔心」。

「希望明天情況會較清晰，但初步看來並不樂觀，醫生認為他被踢傷了，但我覺得他是拉傷。」哥迪奧拿在賽後記者會上直言：「我認為他的肌肉受了傷，他也許會在賽季最艱難的時期缺陣」。

曼城對車路士踢得不輕鬆，但仍能反勝。（Getty Images）

哥迪奧拿錄領隊生涯最低控球 盛讚林柏特

另一令曼城球迷擔心的，是即使在主場出擊，卻未能再展現霸氣。哥迪奧拿一向本著「巴塞理念」，相當著重控球及控制比賽，但今仗曼城控球率只有46.74%，是他領隊生涯的381場頂級賽事中，控球率最低的一戰。

不過，比起阿古路的傷勢，哥帥對此不太擔心：「每個人的人生都總有一些未發生過的事，而今天它發生了。OK，我又多了一項紀錄，也在一場未能主導控球的比賽中贏波。」講到成功「壓制」其控球率的車路士主帥林柏特，他亦不吝讚賞：「車路士是頂級球隊，Frank（林柏特）是一個果敢的領隊，很有勇氣地去領軍作賽。」

林柏特在車路士開局雖不太順利，但已漸入佳境，作客曼城仍有不俗表現。（Getty Images）

連續兩輪聯賽對戰利物浦及車路士後，曼城接下來將接連4周「一周雙賽」，當中包括12月8日凌晨主場對曼聯、12月16日作客阿仙奴及12月22日主場對李斯特城的聯賽前列激戰。