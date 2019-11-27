【德甲】奇連士文長休3年終復出　臨危受命擔任哈化柏林教練

哈化柏林今季表現振，現時於德甲榜下游徘徊，周三（27日）宣布與教練哥域（Ante Covic）解約，任命德國一代傳奇名將奇連士文（Jurgen Klinsmann）為新主帥，任期直到季尾。

預備隊教練哥域今年獲昇為一隊主帥，可惜12場比賽後僅得11分排第15，值以較佳得球排在第16位杜塞爾多夫前面。

哈化柏林體育總監皮利斯（Michael Preetz）在聲明中說：「這是個極困難的決定，因為哥域成為哈化的一員已有20多年，今夏上任後盡顯心思細密及熱誠。可是，以近期的成績及發展前景為前題，我們認為需要作出行動。」

奇連士文臨危受命。（Getty Images）

哈化柏林現於聯賽榜下游徘徊。（Getty Images）

哥域：愛工作，更愛哈化柏林

「我們的表現及戰績令到球會下此決定，」哥域說：「哈化不只是我的僱主，這個決定當然令我更傷感。不過，我一直都說球會比任何個體都重要，不只因為我愛我的職業，我更愛這間球會。」

哥域的職務由一代名將奇連士文取代，哈化未有透露太多詳情，只說任期到季尾完結。

哥域上任僅12場就被炒。（Getty Images）

奇連士文2008至09年球季執教拜仁慕尼黑，10年後終於重返祖國聯賽戰場。球員年代外號「金色轟炸機」的奇帥，教練生涯始於2004年，上任德國國家隊主帥，帶領「日耳曼兵團」於2006年奪得世界盃季軍，休息兩年後成為拜仁教頭，但當季四大皆空，最後於2009年4月離隊。

奇帥休息兩年後在2011年接掌美國國家隊，於2013年美洲金盃封王，並在2014年世界盃殺入16強，但2018年世界盃外圍賽戰績不振，最後被炒，美國最終未能走出低谷，無緣俄羅斯世界盃。