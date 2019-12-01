【桌球】傅家俊連贏3局挫世界第9威爾遜　自評不再屬「精英」組別

面對世界排名第9的英格蘭球手威爾遜（Kyren Wilson），香港球手傅家俊沒有太多失誤下，卻發現自己落後局數1：4。 沒有退路下，Marco發力追回劣勢，最終以6：5反勝威爾遜，打入32強。

Marco首局就打出一Cue77度，以88：13先取一局。不過，威爾遜遠距離奇準，傅家俊未有太多失誤，卻被對手連取4局，慢慢被逼入死角。不過，這名香港桌球好手未有「舉白旗」投降，將差距追近到3：4後，更有機會再進一步拉近局數，但是這時「幸運女神」卻未有眷顧Marco。

威爾遜一度將傅家俊逼到出局邊緣。（視覺中國）

Marco落後下未有放棄，最終擊敗世界Top 10球手殺入第3圈。（視覺中國）

第8局威爾遜打失黑波，傅家俊作出簡單防守後，威爾遜嘗試將球打入中袋，失手之餘更把「黑柴」打到上檯袋口位。雖然白波「黐咕」，但Marco依然作出嘗試。準確地打入黑柴，惟白波卻回到下檯「撻死」，Marco被罰7度並輸了第8局。

傅家俊冇運輸第8局逐格睇（按圖放大）

傅家俊只要打入黑波就可追平局數。（網上圖片）

落後至3：5，Marco背水一戰打出水準，以109：0、102：19及74：1連取3局，終以6：5反勝威爾遜，打入32強鬥中國球手李行。2019至20年球季，Marco參加了5項比賽，今次是首度突破第2圈。

傅家俊自言眼睛接受手術後，感覺不一樣，面對前列球手欠缺信心。（視覺中國）

眼睛手術後一度失去信心

傅家俊2018年公開眼睛出現問題，接受了激光手術後，狀態不復當年勇，近兩季只得世界公開賽打入8強，其餘比賽僅去季英錦賽打入第3圈。今次再度打入第3圈，Marco明言現時排名（第56）太低，所以就算入次圈都要遇上硬仗；今次英錦賽前操練感覺良好，慢慢找回狀態，十分高興能在次圈對威爾遜打出狀態。

Marco又指接受激光手術後一度失去信心，面對世界前16名球手，「自己都覺得勝算不大，沒有多大可能擊敗他們」。41歲的傅家俊最後說：「我以前屬於『精英』組別，但現在卻不是了，我需要這樣贏波，為重返前列殺出一條血路。」