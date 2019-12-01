【澳門馬拉松】阿比比奪國際組男子冠軍　許朗破澳門女子全馬紀錄

2019銀河娛樂澳門國際馬拉松周日（12月1日）舉行，埃塞俄比亞選手阿比比（Tafese Delelegn Abebe）及肯亞選手謝妮育（Lucy Cheruiyot）分別奪得國際組男、女子冠軍。

「銀娛澳門國際馬拉松」今年踏入第38屆，今屆吸引來自52個國家及地區達12000名跑手參與。賽事設有馬拉松、半程馬拉松及迷你馬拉松，途經多個著名景點，包括「澳門銀河」、「澳門百老匯」、嘉樂庇總督大橋、南灣雅文湖畔及媽閣廟等澳門特色建築。今年為澳門主權回歸中國二十周年，特別設立「銀娛回歸盃」。

埃塞俄比亞選手阿比比，以2 小時12 分53 秒，奪得男子組全程馬拉松金牌。（公關提供）

肯尼亞選手謝妮育，以2 小時31 分17 秒，奪得女子組全程馬拉松金牌。（公關提供）

阿比比在周日早上舉行的澳門馬拉松國際男子組以2小時12分53秒，4秒之差力壓肯尼亞的傑金寶（Hosea Kipkemboi），率先衝線。；女子組方面，謝妮育則以2小時31分17秒，6秒的差距擊敗同胞鄧妮奪標，謝妮育的成績比去年冠軍快足足4分鐘。許朗以破澳門紀錄時間2小時55分05秒，在「回歸盃」女子組勝出。

許朗以破澳門紀錄時間2 小時55 分05 秒，奪得「銀娛回歸盃」女子組冠軍。（公關提供）