【西貢行山路線】高難度長線！登蚺蛇尖出長咀　連走大浪四灣落山

趁難得的額外假期加上天氣極佳，不如跟隨遠足隊重遊「西貢三尖」之首的蚺蛇尖，坳仔亦順道加遊東灣山與長咀。東灣山海拔298米，過往多次都過門不入，是次成功登上東灣山頂，以最佳角度同時欣賞長咀和短咀半島。

日期：2019年11月4日（一） 路線：北潭坳—大浪坳—蚺蛇尖—米粉頂—東灣山—長咀—東灣—大灣—鹹田灣—西灣—吹筒坳—西灣亭—北潭涌 天氣：陽光普照

七點半由彩虹站乘小巴至西貢墟早茶，早上往西貢的小巴站經常大排長龍，惟乘客類型與假日大相逕庭。九點鐘到巴士總站候車，由於遠足隊規模頗大，同日又另有遠足隊走東心淇半島，候車人龍已超出巴士站範圍，估計數量達一百五十人。

平日的巴士資源都去了應付上班上學人潮，坳仔也不期望巴士公司會安排加班車，上一班是八點四十分，下一班是九點廿分。上不到九點廿分開出的一班車，就要待至十點鐘，此時很多人聽到沒有加班車，紛紛換乘其他交通工具，所以十點鐘的一班只是剛好滿座，然而幾乎每一個站點都有人上車，尤其是連接西沙公路的麥邊站，可能有乘客真的無奈等了近兩小時。

從東灣山頂下望長咀半島（北潭坳blog授權使用）

因停站較多，用了近半小時才到北潭坳，較平常長約五分鐘。循麥理浩徑水泥路下降至沿海的赤徑村，在赤徑沒作停留，上登大浪坳，靠近大浪坳時斜度有點高。

繼續沒有停留，途經蚺蛇坳後急登蚺蛇尖，要注意的是蚺蛇坳地勢其實較低，所以如果從蚺蛇尖下走大浪坳，到蚺蛇坳時不要繼續下行，否則會離大浪坳越走越遠，直達人跡罕至的蚺蛇灣。

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上蚺蛇尖時約有三段急斜，中段部分位置需手足並用，臨到山頂時浮沙碎石則相當多。

稍過正午十二點抵達蚺蛇尖頂，那是西貢東郊野公園最高的位置（海拔468米），大浪四灣、長咀半島、千溪海岸、蚺蛇灣和塔門島等山水風光均盡收眼底，在萬里無雲天氣配合下，天與海的邊界更為不明顯，因為東面就是浩瀚的太平洋。

山頂上固然有部分遠足隊行友休息，坳仔亦不例外，幾分鐘後忽然傳來一陣騷動，原來有人攜同愛狗成功挑戰蚺蛇尖，但坳仔上山期間從未遇過牠，究竟牠從哪個方向上來呢？

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在山頂停留和拍攝約十五分鐘，朝長咀（官方地名：大浪咀）出發，開始時有處要坐着下降一片約兩米高的大石，而且小徑斜度亦較高，不久後是通往米粉頂的山脊小徑。

過了米粉頂，就要急降有大量浮沙碎石的山徑至東灣山坳，其實只要找好位置，無需手足並用，也能安全應付，路況像剛才將近蚺蛇尖頂般。

遠足隊在東灣山坳下東灣，坳仔則繼續向前，走上東灣山頂，山頂由兩座高度相若的山崗緊靠而成。

是日走上北面的一座，以環顧整個長咀與短咀為主，至於和尚洲與牛屎缽兩個荒島就座落短咀旁邊，再東面的地方就無任何陸地，在偏東風盛行下，長咀和短咀經常是風浪甚大的地方，海岸線崖壁處處，至於較南面的山崗相信可盡覽大浪四灣的優美風光。

東灣山頂似乎不會有太多人踏足過，小徑在枯草堆積下變得有點滑腳，過了東灣山就一直下走長咀。

越近海岸，支路越多，而且小溪流經的地方灌木叢非常茂密，最終安全地抵達近海的平地，那裡有兩座紀念碑，包括「陳榮俊隊長紀念碑」和更近海邊岩岸上呈錐形的「鳳頭碑」，前者悼念1982年在美國加州旅遊時墮崖身故的曙暉旅行隊隊長陳榮俊先生，後者悼念在1981年在長咀露營活動期間被巨浪捲走而遇難的三名童軍。

看罷兩座紀念碑，朝極多浮沙碎石的山徑登上測量柱，此段只能輕步而行，步伐太大的話隨時會滑下去，因為時間關係，沒走至盡頭岬角，那裡可謂全境陸地（不計島嶼）最東面的地方。

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開始踏入行程後半段，沿東灣山腰密林小徑前往東灣沙灘。是日天氣仍有點炎熱，小徑上鬆石和亂石極多（亂石數量似乎一年比一年多），又一直朝着下午猛烈的陽光而行，在快到沙灘一處不透風的位置，雙腿突然有點抽筋感覺，步伐只能大為減慢，避免噩夢成真。

離開沙灘，繼續經山腰小徑往大灣，大灣是「大浪四灣」中最長的沙灘，走至另一端需時近十五分鐘。再翻過小山崗，就是補給設施齊全的鹹田灣，平日也多會開門，坳仔毫不猶豫地在士多買運動飲料補充體力，此時價錢已在考慮因素之外，因為體力實在下降得太快了。

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穿過鹹田灣涌口的獨木橋，路況變得明朗得多，餘下路段絕大部分是水泥徑。往西灣的路同樣位置山腰，抵達西灣時正有人修復直升機坪，其實直升機坪在去年「山竹」時已毀損，至今超過一年，相信動工前花了不少時間在招標程序。

過了西灣村，登上吹筒坳，沿長度較短但上山較多的破落水泥徑往西灣亭。平日下午五點鐘，往西貢的村巴末班車已開出，坳仔最後沿寧靜的西灣路再走一小時，六點左右抵達北潭涌，完成精彩的蚺蛇尖和長咀之旅。

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免責聲明：有見遠足活動成為潮流，當中有相當多為新手，讀者在參閱本網誌後不宜完全跟隨內容所述的時間及步速，始終實力有一定差距，應盡早起步為佳，在選擇路線時亦要衡量自己的能力及事前蒐集好資料，避免迷途或受傷繼而要求救援服務。本網誌大部份遊記對全無遠足經驗的讀者來說都不適合，如讀者貿然跟隨遊記而導致有任何意外或財物損失，本人概不負責。

【本文獲「北潭坳Blog」授權轉載。】