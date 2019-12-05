【運動公社】阿仙奴失歐聯事大艾馬利非走不可　名宿無助解決問題

艾馬利被炒、委任龍格保擔任看守主帥，是阿仙奴管理層的無奈之舉，但他仍值得高層、球迷付出更多耐性嗎？阿仙奴應該仿照其他對手的做法，讓龍格保這位名宿繼續執教嗎？ 撰文：高俊賢＠運動公社

關於第一道問題，答案是否定的：艾馬利的執教表現並不穩定，亦不能保證兵工廠回到英超前四。上季阿仙奴能夠以聯賽第五名完季，只不過是季中倚賴14連勝的紅利。至於今季，李聲揚在評論艾馬利被炒的文章裏，引用外國網站Between The Posts的數據（xGA及xGF），這顯示艾馬利領軍下的阿仙奴不僅在防守水平上沒有改善，在進攻火力上也比以往下跌（篇幅所限，不便贅述，讀者或請移玉步至此）。

上季艾馬利過份倚重兩翼和高位壓迫的踢法不能維持下去，今季更一直找不能持續而有效的體系。戰術失效、再加上更衣室人心渙散，鮮有教頭能走出這個惡性循環，加上阿仙奴的業績壓力，更不容許艾馬利有時間去修正自己的錯誤。

阿仙奴在艾馬利帶領下戰績不穩，去季只能以第5完成球季，未能再戰歐聯。（路透社）

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只要阿仙奴一天不回到歐聯，財政虧損會不斷擴大。在17/18年球季，阿仙奴雖然錄得盈利（7000萬鎊），但主因是出售球員收入（1.2億鎊），而營運虧損（operating loss）達4200萬鎊。換言之，如果兵工廠不出售主力或者推出其他大規模節流措施，往後球季肯定遇上虧損，而且數額可能數以千萬歐元計。

錯失歐聯，對於阿仙奴的賽事奬金、電視轉播版權、贊助費、主場入座率乃至整體品牌效應，都有連鎖打擊。此刻換帥，至少不要失掉更衣室，另一方面也要為未來重回歐聯做好打算。所以，艾馬利被炒是不可避免的。

因為阿仙奴未能參加歐聯，使兵工廠的財政問題未能解決。（路透社）

綜合前述，阿仙奴對新主帥的要求清晰不過了： 一、在財政限制下，具備限米煮限飯的能力； 二、有方法先鞏固防守； 三、對英超環境熟悉； 四、能與球員溝通無阻的英語水平。 再考慮高層人物（足球主管辛利伊、體育總監伊度）的西班牙、南美人脈，他們的答案，或許只有剛完成中超球季的賓尼迪斯。

現任大連一方主帥的賓尼迪斯，或許是執教阿仙奴的最佳人選。（視覺中國）

再回答第二條問題（名宿執教）。固然龍格保在禾夫斯堡擔任助教的工作受到肯定，他的名宿光環亦能鎮住更衣室和球迷輿論。但是，名宿光環可以在短時間內凝聚人心、讓球迷重拾身份認同（missing good days的效應），卻不是長治久安的好辦法。

個人也好、組織也好，甚至國家也好，每遇迷失就想重溫舊時口號、懷緬美好過去，但如果沒有正視問題要害，就會迷失得更長久。名宿光環不是萬靈丹，而阿仙奴的底蘊不能再耗下去了。

名宿龍格保暫當阿仙奴主帥，未知能否帶領兵工廠重建輝煌。（路透社）

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