【本地足球】香港局勢未緩省港盃暫緩　賀歲盃設「底線」

一向於每年年底及翌年初舉行的省港盃及在農曆新年舉行的賀歲盃，因香港局勢及中港關係而一直未有消息，足總今日（12日）召開董事局會議，當中談及有關兩項盃賽的問題。

一眾董事在足總就各事宜商討足足5小時，會議結束後，足總主席貝鈞奇稱，今日未有就省港盃及賀歲盃花太多時間討論。談及省港盃，他直言：「初步得到的消息是暫緩，不是暫停！原本希望在1月9日及1月12日舉行，現在可能要再順延，要再跟（廣東）省體育局商討。」

他指出主要考慮是香港局勢，「大家都有所顧慮，只能順其意思。」他坦承，早前曾考慮在廣州進行一場過賽事，「但我們極力爭取，始終每年都是兩回合主客制，所以決定其後再研究。」

港隊今年省港盃次回合回到大球場怒炒廣東隊4：0（袁志浩攝）

貝鈞奇指並不是暫停兩項盃賽，只是暫緩。（高詩琦攝）

來年請外隊有難度

尚有個多日就是農曆新年，但一年一度的賀歲盃方面，貝鈞奇亦稱邀請外隊有難度，「香港飛馬決定不主辦；本來也想踢一場過比賽，但想邀請的FC東京輸了（需出戰J1附加賽），沒什麼鬥志，加上香港的情況，也沒有外隊來探路，若有飛來蜢，當然也會考慮。有再邀請外隊，但沒有回覆。」他指，最壞打算是港聯對港隊，並由香港女子隊踢頭場。至於賽馬會社區盃，情況仍相當不明朗，難再覓期作賽。