【英超】阿仙奴微博聲明與奧斯爾保持距離　網民：官方推特才算

阿仙奴德國中場奧斯爾一向敢於涉及政治，昨晚在社交媒體貼出「藍底星月旗」，指摘穆斯林世界未有發聲，關注新疆穆斯林受中國政府打壓及迫害。 事件引起中國球迷激烈反應，「剪波衫」、「燒波衫」的圖片廣泛流傳。阿仙奴亦急忙救火，在微博發文指奧斯爾言論屬個人意見，「不代表本台立場」。

奧斯爾（Mesut Ozil）於香港時間昨晚（13日）在Twitter貼文，以象徵東突厥斯坦獨立運動的藍底星月旗為底，內容談到新疆維爾吾人遭受嚴厲打壓。阿仙奴在內地有不少球迷，亦經營餐飲生意，事關重大。球會的內地社交媒體「微博」帳號在凌晨發文，與奧斯爾的言論劃清界線：

奧斯爾在社交媒體上發布的言論，阿仙奴必須明確聲明：「內容為奧斯爾的個人觀點。阿仙奴一貫堅持不涉及政治的原則。 阿仙奴微博

阿仙奴微博凌晨發放簡短聲明。（阿仙奴微博截圖）

不過，內地「廠迷」對此聲明看來並不收貨，稱「這個微博沒用的」，「跟PO」網民貼出阿仙奴官方Twitter的截圖，斥未有相關聲明，要官方Twitter和Facebook發表聲明才算。網民又指此事無關政治，「是恐怖主義」。同一帖文不乏燙上奧斯爾的球衣被剪爛的圖片。有球迷更先行與阿仙奴「割席」：

在你們沒有開除272（奧斯爾內地譯作厄齊爾，272出自發音）前，本人堅決不會和你們俱樂部有任何關聯！你知道12-13是什麼日子嗎？真以為中國人好欺負？！！！！！！ QuT輝

奧斯爾在帖文以「東突厥人」形容在中國的維吾爾人，指他們「正在對抗意欲把他們分離於宗教的人」。他指那些人焚燒《可蘭經》，關閉清真寺與學校、殺人、更強逼維吾爾進入教育營，安排他們的家人與中國人同住，女性被迫與中國男子結婚。他進而譴責穆斯林國家對此視若無睹，「保持沉默，不會發聲，遺棄這批人。他們知不知道，允許迫害，本來就是迫害？」

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奧斯爾又涉及政治了。（路透社）