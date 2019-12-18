【英超】奧斯爾關注新疆維族言論　耶耶托尼：足球員應專注足球事

德國中場奧斯爾上周末在社交媒體發言，批評中國打壓新疆維吾爾人，引發大量中國球迷聲討。阿仙奴在微博帳戶聲明，奧斯爾的意見屬個人言論。與球會無關。 有人反，亦有人撐。關注人權組織「國際特赦」在Twitter支持奧斯爾的言論，促請阿仙奴勿向壓力低頭，捍衛奧斯爾的言論自由。不過，效力中甲青島黃海的耶耶托尼，認為奧斯爾做法有誤。

奧斯爾貼出代表東突厥獨立運動的「藍底星月旗」，留言指斥穆斯林世界對新疆維吾爾人的苦况噤若寒蟬。阿仙奴的官方微博隨即表示「言論不代表球會立場」，強調球會原則是不涉政治，此後未再發表聲明，冀讓事件降溫。不過，許多中國球迷怒不可遏，出現大量毀爛奧斯爾球衣的相片。中央電視台亦急急取消直播英超阿仙奴對曼城。

奧斯爾關注新疆維吾爾人狀况，成為國際事件。（路透社）

國際特赦組織發文指，阿仙奴面對事件，不應屈服。「他們的球員被一些中國人嚴重指控。奧斯爾自由發表意見的權利正在受壓，意欲使他噤聲。阿仙奴不應該屈服」。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）亦借奧斯爾批評中國人權狀况。他在Twitter稱共產黨的宣傳機器禁制奧斯爾與阿仙奴全季賽事，「但真相會獲勝。共產黨針對維吾爾人及其他宗教信仰而嚴重侵犯人權，這事情不能掩蓋」。

With their player being quite heavily criticised by some in China, it’s important that Arsenal doesn’t buckle under pressure & attempt to stifle Ozil’s right to freely express his opinions. https://t.co/yhYVzgpc9s — Amnesty International (@amnesty) December 17, 2019

美國國務卿蓬佩奧，借奧斯爾事件批評中國人權狀况。（路透社）

效力中甲青島黃海的科特迪瓦前國腳耶耶托尼接受訪問，不認同對奧斯爾的言論。他認為足球員應該專注於足球，不宜涉足政治：「政客管政治，足球員摻一腳，將會引發很多問題與事情。作為穆斯林，這事情很複雜，有此言論是他的選擇，但我認為他不應這樣說。」

耶耶托尼認為足球員與政治，應該保持距離。（路透社）