【東亞錦標賽．直擊】港中大戰中國兩死球致勝　港足欠把握力致敗

于大寶一句「必須拿下」，雖然不知道他要拿下什麼，但卻為周三（18日）的東亞錦標賽尾輪香港大戰中國增添了不少味道。 港足今戰組織有條理，多次攻勢入肉，但把握力不足。中國雖然威脅不足，終憑兩次死球入波，4年內首次擊敗香港。 香港01記者袁志浩、吳浩然、高詩琦釜山直擊

今仗香港與中國的球迷分開兩邊龍門看台坐，香港有約200名球迷觀戰，中國球迷竟只得約20人入場為「龍之隊」打氣，似乎與今戰於平日開波有莫大關係。香港球迷於比賽初段舉起有政治意見的旗幟，球場保安欲上前沒收，雙方一度發生推撞。其後球迷收起了旗幟，保安就一直都站於香港球迷區旁戒備。

今戰賽前安檢特別嚴謹。（袁志浩攝）

當地保安開袋逐樣檢查球迷隨身物品。（袁志浩攝）

港足今戰有多名上輪休息的球員重回正選行列，門將葉鴻輝把關，基奧雲尼、陳俊樂等人都正選上陣。至於有于大寶明言「必須拿下」今戰的中國隊，可算是用盡了前兩輪表現較佳的球員。中國開波8分鐘，中國球員張稀哲開出角球，前柱漏頂，效力江蘇蘇寧的吉翔後柱一頂入網，中國領先1：0。港隊15分鐘有次黃金機會，進攻右路一次流暢組織，黃威禁區頂橫傳給基奧雲尼，後者勁射被劉殿座撲到，皮球去勢強勁中楣，只嘆欠運。

吉翔近門頂入先開紀錄。（高詩琦攝）

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事實上，中國半場攻勢都不算入肉，造出的威脅主要來自死球。相反港隊今戰未有刻意死守，反擊組織有板有眼，32分鐘基奧雲尼禁區頂控定隊友傳送，突然扭腰放冷箭，劉殿座急忙之下只能拍出底線。中國35分鐘得到罰球，入球功臣吉翔二傳，于大寶無人看管下慢條斯理地打倒掛，但未能命中目標。半場港足以1球落後回更衣室。

基奧雲尼兩度埋門十分近磅。（袁志浩攝）

港隊輸在把握力不足

陳俊樂51分鐘差點就可為港足扳平，角球門前一輪混戰，「樂仔」近門抽射省中于大寶。54分鐘吉翔射門省中人牆高出。黃威57分鐘接應隊友傳中，半車身窩利抽高，起身時表情甚是可惜。中國69分鐘罰球由李昂操刀，皮球急勁但角度未算最刁鑽，射門被葉鴻輝接住了。艾利奧70分鐘禁區疑似踢跌董學升，球證未有猶豫直指十二碼，張稀哲擔任劊子手，葉鴻輝撲錯方向。

80分鐘中國終於組織到一次具威脅攻勢，譚龍沉底斬中給同樣是後備上陣的韋世豪。港隊的徐宏傑86分鐘遠射省中于大寶，「樂仔」執漏僅僅慢了一步。中國隊比賽末段有王燊超受傷，這名上海上港球員兩度出場接受治理，仍要回到場上。由於與打少一個無疑，這支代表13億人的大軍只能縮後，可惜港隊不能找到破門機會，終以0：2輸波，4年內首負中國隊。