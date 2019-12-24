【英超】愛華頓新帥安察洛堤冀挫紅軍：「利物浦球迷看到我就怕」

安察洛堤加盟愛華頓，除了希望帶隊重返歐洲賽外，還有一個目標：擊敗利物浦。 這名意大利籍主帥周二（24日）指自己對利物浦的戰績十分出色，利物浦球迷在街上見到他都會怕。

利物浦今季首場敗仗，正是在歐聯E組不敵安察洛堤領軍的拿玻里，當時利物浦作客輸0：2。安帥說：「愛華頓球迷都知道我對利物浦的戰績，我想他們都十分期待。我們（拿玻里）今季贏了利物浦。兩隊（利物浦及愛華頓）是死敵，（我對利物浦的戰績）鼓舞了我們。」

安察洛堤希望帶領愛華頓擊敗利物浦。（路透社）

安察洛堤的愛華頓首仗主場對般尼。（路透社）

安察洛堤直言：「打敗他們的感到實在太好了。」安帥自稱與利物浦領隊高普（Jurgen Klopp）關係不錯，知道每個愛華頓球迷都想擊敗利物浦，希望可以在1月初足總盃時可以挫一挫紅軍銳氣。

安察洛堤指利物浦球迷都怕了他。（路透社）

安帥：利迷都怕我

利物浦現時在英超獨領風騷，但「肥安」認為「沒有什麼Misson impossible，足球沒有什不可能」。

熱愛釣魚的安帥又說：「我在利物浦市中心碰到利物浦球迷，他們見到我都有點害怕，有點擔心，因為我擊敗了利物浦很多次。我不認識太多（利物浦）人，但他們都十分慷慨友善。利物浦是個足球城市，你能在任何地方都感受到足球氣息。」

利物浦最近奪得世冠盃。（路透社）

安察洛堤於2011年執教車路士，就是於不敵「拖肥糖」後於葛迪遜公園的球員隧道得知被「藍戰士」解僱，他與愛華頓可謂淵源甚深。

愛華頓陣中射手摩斯堅恩（Miose Kean）亦曾是他的收購目標，安帥稱自己在拿玻里時已想收購當時效力祖雲達斯的堅恩，但被「拖肥糖」捷足先登。

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