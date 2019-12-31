【墨超】蒙特雷封王主帥頃刻淚如雨下　為兒子遺願奮鬥13年終圓夢

13年了，安東尼奧穆罕默德終於為蒙特雷捧起墨西哥超級聯賽冠軍，完成兒子的遺願，頓時悲喜交雜，淚灑球場。

在日前的墨超季後賽決賽次回合，蒙特雷作客CF阿美利加，富尼斯摩利在75分鐘為蒙特雷追成1：2，兩回合踢成3：3，兩隊加時互無紀錄，最終蒙特雷互射12碼勝出，奪得他們第5個聯賽冠軍，也是近9年來首個墨超錦標。

蒙特雷第5次贏得聯賽冠軍。（路透社）

蒙特雷射贏12碼，安東尼奧穆罕默德馬上哭起來。（網上片段截圖）

49歲的蒙特雷教練安東尼奧穆罕默德（Antonio Mohamed）仰望夜空，彷彿看到孩子的臉，頃刻，淚如雨下。

他彷彿在訴說：爸爸沒有失信，對你的承諾，我做到了！

Se decía que si sacabas campeón al @ClubAmerica, la historia no t permitiría lograr otro título nacional con un diferente equipo en la #LigaBBVAMX Pero hoy, Antonio Mohamed rompió ese maleficio sacando campeón a @Rayados. #Rayadosvsamerica#Rayados pic.twitter.com/mtS7pCPKja — Nick Negrini (@NegriniNick) December 30, 2019

安東尼奧穆罕默德球員時代在1998到2000年踢過蒙特雷，也許這個原因，他的兒子Farid是蒙特雷的忠實球迷。2006年，安東尼奧穆罕默德與9歲兒子Farid到德國觀看世界盃，怎料發生慘劇，兩人遭逢交通意外，安東尼奧穆罕默德多處受傷，但總算性命無礙。可惜，Farid不幸傷重逝世。

安東尼奧穆罕默德曾向Farid承諾，有朝一日會執教他的愛隊蒙特雷，並帶領球隊贏得聯賽冠軍。

冥冥中注定再教蒙特雷

在Farid去世9年後，安東尼奧穆罕默德終有機會在2015年初執教蒙特雷，但未贏到聯賽，就收到份難以拒絕的邀請，在2018年5月執教西甲的切爾達。不過安東尼奧穆罕默德「水土不服」，在西甲頭頭碰着黑，半年後就被炒。

輾轉之下，安東尼奧穆罕默德今年10月再有機會執教蒙特雷，帶領球隊出戰墨超季後賽，先後淘汰拿根亞及尼卡沙，打入決賽，最終擊敗CF阿美利加，做到13年前向兒子許下的承諾，帶領蒙特雷贏墨超冠軍，他哭成淚人一幕感動世人。

這支墨西哥球隊早前在世界冠軍球會盃闖入四強，他們踢法進取而且鬥志驚人，出色表現令利物浦吃下不少苦頭，落後一球在兩分鐘內扳平，射門和中框次數均較利物浦更多，紅軍踢至補時才靠法明奴的入球奠勝。

安東尼奧穆罕默德以前與兒子的合照。（PiedsCarrés Twitter）

墨超季後賽決賽次回合精華：