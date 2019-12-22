【世冠盃】利物浦加時險勝首度奪冠　創一英格蘭球會紀錄

世界冠軍球會盃決賽在香港時間今晨（22日）舉行，由歐聯冠軍利物浦大戰南美自由盃盟主法林明高，紅軍終由羅拔圖法明奴在加時階段一箭定江山，首次捧走錦標，並創下一項英格蘭球會紀錄。 不過，紅軍奪冠的過程絕非一帆風順，尤其球證艾查森（Abdulrahman Al-Jassim）的表現惹來不少批評。

利物浦今季在英超表現一枝獨秀，但來到一場過的盃賽決賽，作為南美代表的法林明高亦決意硬碰，全場踢得不落下風，控球率更高（52%）之餘亦曾幾次考起紅軍防線。不過，最令紅軍球迷苦惱的，卻是球證艾查森的執法。

上半場補時階段，利物浦一次反擊，沙迪奧文尼從中路直闖禁區，卻在禁區頂與法林明高的拉芬拿（Rafinha）碰撞後跌倒，艾查森一開始直指12碼點，卻在觀看VAR影像後，改向文尼出示黃牌，成為賽事中最大的執法爭議。

拉芬拿疑侵犯文尼，引來爭議判決：

艾查森（左）翻看VAR影像後向文尼（右）出示黃牌。（路透社）

文尼當下顯得非常無奈，未料隊友安德魯羅拔臣卻一邊瞪著拉芬拿，一邊安慰文尼，儘管透過直播未能清楚聽到他說什麼，但從其口形，傳媒及球迷一致認為他在說：「沙迪奧，我會處理好他的，別擔心！（Sadio, I will get him, no worry!）」

羅拔臣安慰文尼的片段：

法明奴奠勝 紅軍橫掃三大國際賽錦標

面對踢法相當勇悍的法林明高，利物浦到法定時間結束仍未能打開紀錄，需加時再戰。到99分鐘一次反擊，才由文尼接應佐敦軒達臣長傳突入禁區，再橫傳予後上的法明奴，後者控定再擺過門將射入，鎖定1：0勝局。利物浦不單首次奪得世冠盃冠軍，亦是首支英格蘭球隊，在1年內橫掃歐聯、歐洲超級盃及世冠盃三大球會國際賽錦標。

羅拔圖法明奴射入奠勝一球，興奮得脫衣慶祝。（路透社）

高普帶領利物浦逐步重建皇朝。（路透社）