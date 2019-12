【世冠盃】利物浦加時險勝首度奪冠　創一英格蘭球會紀錄

世界冠軍球會盃決賽在香港時間今晨(22日)舉行,由歐聯冠軍利物浦大戰南美自由盃盟主法林明高,紅軍終由羅拔圖法明奴在加時階段一箭定江山,首次捧走錦標,並創下一項英格蘭球會紀錄。 不過,紅軍奪冠的過程絕非一帆風順,尤其球證艾查森(Abdulrahman Al-Jassim)的表現惹來不少批評。

利物浦今季在英超表現一枝獨秀,但來到一場過的盃賽決賽,作為南美代表的法林明高亦決意硬碰,全場踢得不落下風,控球率更高(52%)之餘亦曾幾次考起紅軍防線。不過,最令紅軍球迷苦惱的,卻是球證艾查森的執法。

上半場補時階段,利物浦一次反擊,沙迪奧文尼從中路直闖禁區,卻在禁區頂與法林明高的拉芬拿(Rafinha)碰撞後跌倒,艾查森一開始直指12碼點,卻在觀看VAR影像後,改向文尼出示黃牌,成為賽事中最大的執法爭議。

拉芬拿疑侵犯文尼,引來爭議判決:

艾查森(左)翻看VAR影像後向文尼(右)出示黃牌。(路透社)

文尼當下顯得非常無奈,未料隊友安德魯羅拔臣卻一邊瞪著拉芬拿,一邊安慰文尼,儘管透過直播未能清楚聽到他說什麼,但從其口形,傳媒及球迷一致認為他在說:「沙迪奧,我會處理好他的,別擔心!(Sadio, I will get him, no worry!)」

羅拔臣安慰文尼的片段:

法明奴奠勝 紅軍橫掃三大國際賽錦標

面對踢法相當勇悍的法林明高,利物浦到法定時間結束仍未能打開紀錄,需加時再戰。到99分鐘一次反擊,才由文尼接應佐敦軒達臣長傳突入禁區,再橫傳予後上的法明奴,後者控定再擺過門將射入,鎖定1:0勝局。利物浦不單首次奪得世冠盃冠軍,亦是首支英格蘭球隊,在1年內橫掃歐聯、歐洲超級盃及世冠盃三大球會國際賽錦標。

羅拔圖法明奴射入奠勝一球,興奮得脫衣慶祝。(路透社)

高普帶領利物浦逐步重建皇朝。(路透社)