【港超聯】南區棄高美斯觸轉會連鎖　文迪斯投南區　飛馬借慕沙

港超聯冬季轉會窗今日（2日）重開，冠忠南區即宣布簽入早前離開香港飛馬的中場文迪斯，飛馬則借得有「鋒滿之患」的東方龍獅前鋒慕沙。 有趣的是，香港飛馬主教練文彼得早前透露文迪斯因「不適應香港環境」而離隊，惟這位阿根廷中場選擇加盟另一香港球會，耐人尋味。

文迪斯在去年10月中加盟香港飛馬，至12月初離隊的個多月期間一共上陣4場、攻入3球，包括1個聯賽入球及2個菁英盃入球。12月17日，飛馬突然宣布這名阿根廷中場離隊，主帥文彼得接受傳媒訪問時指他「未能適應香港環境」。到兩星期後的今日，冠忠南區簽入31歲的文迪斯，將穿起11號球衣，明天（3日）將到港，開始隨隊操練。

文迪斯突然重返港超，加盟冠忠南區。（袁志浩攝）

飛馬借慕沙加強攻力

東方龍獅在簽入辛祖及盧卡斯後，加上原有的艾華頓，前線可說是人滿為患，故將另一外援前鋒慕沙外借到香港飛馬，穿起14號球衣。飛馬指慕沙「把握力高，可以增強球隊的前線威脅」。至於將在1月21日出戰亞冠盃外圍賽第2圈的和富大埔，早前曾傳出將簽入台灣門將潘文杰，預料這位亞援球員將在日內報到。

盧卡斯與辛祖在前球會都穿起9號球衣，惟在東方因號碼已屬於另一前鋒慕沙，只能另擇號碼。（袁志浩攝）

高美斯曾以借將身份為傑志出戰賀歲盃，如今正式成為傑志球員。（傑志提供）

今季中港超聯的轉會相當頻繁，尤其中、前場球員的「境內轉會」更是活躍，一切似乎由12月初南區宣布高美斯及溫俊離隊開始：

12月7日 南區宣布高美斯及溫俊離隊 12月17日 文迪斯離開香港飛馬 12月20日 盧卡斯疑因紀律問題離開傑志 12月26日 辛祖宣布離開大埔，正獲富力及東方斟介 12月27日 傑志宣布簽入高美斯 1月1日 東方宣布簽入盧卡斯及辛祖 1月2日 南區宣布文迪斯加盟、飛馬由東方借得慕沙