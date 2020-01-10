【西超盃】巴塞隆拿遭馬體會末段逆轉　華維迪帥印再受動搖

「馬德里打吡」將於沙特阿拉伯的吉達上演，馬德里體育會在西班牙超級盃4強，在末段5分鐘連入兩球，結果以3：2反勝巴塞隆拿，將與同市宿敵皇家馬德里爭奪今季超級盃的錦標。巴塞主帥華維迪的帥印再度受動搖，但隊中的一眾主力依然力挺他。

西班牙超級盃移師沙特阿拉伯的吉達（Jeddah）上演，皇馬早前率先擊敗華倫西亞晉級決賽，而馬體會與巴塞隆拿爭奪另一決賽席位。兩軍派出不少主力出戰，當中包括美斯﹑蘇亞雷斯﹑倒戈的基沙文，馬體會亦有天價新星祖奧菲歷斯上陣。

倒戈的基沙文今仗正選披甲。（路透社）

巴塞隆拿今仗在數據上佔盡優勢，錄得超過7成的控球率及多對手10次埋門，使馬體會門將奧比歷（Jan Oblak）相當忙碌，在上半場多次化解美斯及基沙文的攻門，助馬體會在上半場力保不失。

馬體會領隊施蒙尼在半場即時「撳掣」調動，換入佐治高基（Jorge Koke）並即時收效，接應安祖哥利亞（Angel Correa）的斜傳射破巴塞大門，在換邊後1分鐘打破僵局。不過，5分鐘後美斯在禁區內扳平，之後倒戈的基沙文門前補射入網，在62分鐘反超前2：1。賽事在末段再度掀起高潮，佩雷斯（Machin Perez）在禁區內被巴塞門將尼圖踢跌，球證直指12碼點，莫拉達一射中鵠追成平手，安祖哥利亞5分鐘後單刀射破尼圖，結果馬體會反勝巴塞3：2，晉級決賽。

巴塞隆拿在超級盃4強以2：3不敵馬體會出局。（路透社）

馬體會在超級盃4強3：2反勝巴塞晉級（按圖放大）

巴塞被馬體會逆轉出局，主帥華維迪的能力再度被質疑，在沙特亦有部分球迷高舉「Valverde Out」的標語。不少加泰羅尼亞的媒體更表示，巴塞高層將在不久將來召開會議，討論華維迪在球會的未來。

華維迪賽後表示雖然球隊在形勢上佔上風，但在下半場末段被追平後，球隊突然對對手束手無策，導致今場敗仗。華維迪亦表示在球隊落敗後，不穩定因素總會出現，這是正常不過，而他亦不會多加理會其他事，繼續專注在執教方面。

巴塞再吞敗仗，主帥華維迪的帥位再被動搖。（路透社）

在沙特球場亦有球迷高舉「華維迪下台」的標語。（Twitter截圖）

巴塞的前線三大主力，不約而同地力撐華維迪，而隊長美斯表示球隊依然對華維迪投下信任一票，「當球隊落敗時，當然有不少批評聲音，現時我們需要更加團結，面對未來更多困難的挑戰。球隊上下仍然對華維迪充滿信心，我們將會改善今仗的不足，並力爭以更佳的表現呈現在球迷面前。」