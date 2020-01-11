【行山】大帽山蓮姐擔憂失茶水亭經營權　網民發起十萬聯署撐蓮姐

越野跑手曾小強今晨的一篇文章，引起山友極度關注，他表示大帽山蓮姐很擔心失去茶水亭的經營權。今早，即有山友在網上發起「十萬聯署捧大帽山蓮姐」，支持蓮姐繼續經營大帽山茶水亭。

曾小強在Facebook撰文，寫到他見到蓮姐一臉憂愁，原來蓮姐十分擔憂大帽山茶水亭的公開招標，擔心自己無法中標，不能繼續經營茶水亭。曾小強難以想像「沒有蓮姐的大帽山」，盛讚蓮姐過去25年以燦爛笑容服務山友。

蓮姐在大帽山經營茶水亭25年。（資料圖片）

曾小強直稱蓮姐為「大帽山母親」及大帽山的集體回憶，表示蓮姐對山友及大帽山的價值並非只能用金錢去衡量，呼籲網友一起支持蓮姐。曾小強此文一出，半日時間，已經獲得贏兩千個讚好，還有超過300個留言，以及逾1000次分享，引起山界哄動。

越野跑手曾小強撰文，表示蓮姐為茶水亭的經營權感到憂慮。（網上截圖）

絕大部分留言都撐蓮姐，讚她真心服務山友、跑友及車友，支持她「永續大帽山茶水亭」的經營權，更有網民呼籲周潤發也出聲撐蓮姐。有網民今日發起網上聯署，名為「十萬聯署捧大帽山蓮姐」，讚她「真誠服務廿五載，恩感情繋大帽山」，叫大家留言支持。

蓮姐近年還會抽空參加越野跑比賽。（資料圖片）

蓮姐今日亦有在茶水亭開檔，她透露大帽山茶水亭的招標暫未有結果，她表示得到很多人支持，多謝大家，並叫大家不用擔心。

有網民發起聯署，支持蓮姐繼續經營茶水亭。（網上截圖）

蓮姐在大帽山經營茶水亭，已為大帽山的標誌，在2016年初大帽山結霜，冰封路面，蓮姐當時連續開檔40小時，為脫困的市民以及救援人員提供熱飲及熱食。

在2017年，蓮姐的茶水亭被投訴沒有水錶而無法領取食環食物牌照出售熱食，引起山友關注，經過兩個月時間，在各方的努力下，蓮姐獲得食環署發出的食物製造廠牌照，可以為山友繼續提供熱食。

前年，蓮姐支持環保，鼓勵大家自攜水樽盛水，並增設斟水站。另外，在前年颱山「山竹」襲港期間，蓮姐更在茶水亭留守三日兩夜看舖。