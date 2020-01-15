【女排】朱婷職業生涯首獲中超冠軍　率天津挫上海無敵封后

朱婷昨晚贏得職業生涯首個中超冠軍！ 她代表天津女排出戰總決賽第3場，帶領球隊以局數3：1擊敗上海，錄得13連勝，總場數直落贏3：0得冠軍，這是天津史上第12個聯賽冠軍。

在昨晚的中超女排超級聯賽總決賽第3場，由天津對上海，雖然天津首局輸22：25，但之後連贏3局25：16、25：14及25：19反勝，以局數3：1勝出，總場數直落贏3：0，獲得今季中超總冠軍！

天津女排以全勝姿態贏得今季中超冠軍。（新華社）

天津主將朱婷33次扣殺15次得手，全場得15分，而另一主力李盈瑩及外援鶴嘉就同得18分。她們協助天津女排取得13連勝，成為史上首支全勝奪冠的球隊，而天津則是第12次贏得聯賽冠軍。

25歲的朱婷出道後打過廣東及河南，但未贏中超。為中國女排贏得2016年奧運金牌後，她選擇外流，在土超的華基夫銀行效力3年，橫掃歐洲冠軍，贏盡錦標。她去年離開華基夫銀行，回流加盟中超霸主天津，如今如願獲得中超冠軍。

朱婷及隊友在得分後慶祝。（新華社）

首次贏得國內聯賽冠軍的朱婷十分高興，她說：「天津是一支非常強的隊伍，我從中學到了很多對我有幫助的東西。」至於代理主教練王寶泉則說：「朱婷非常努力，圓了自己的夢。」

奪冠後，王寶泉續說：「我做工作還需要大家的支持，包括朱婷。朱婷在隊中起到核心作用，沒有朱婷很難拿冠軍。還有李盈瑩不斷成長，她19歲就能打成這樣，非常不錯，我很欣賞她。還有姚迪，在二傳方面，真的，我感謝很多人。」