【跑步】國際田聯擬禁Nike Vaporfly　一雙引發無盡爭議的跑鞋

由4%到Next%，Nike Vaporfly系列跑鞋一推出，各地以至全球長跑紀錄不斷改寫，相關爭議亦未停止過。 到底穿上這對推進力特強的跑鞋作賽，算不算作弊？國際田聯（World Athletics）正在調查之中，各大英國報章周一突然引述World Athletics消息人士指出，這個國際田徑運動監管機構，將會對Nike Vaporfly頒下禁令。

回想當Nike Vaporfly 4%推出的時候，以「可以將跑手成績推快4%」作招徠。售價接近2000港元，一眾市民跑手最初抱觀望態度，到有人試過成績果然取得突破，紛紛躍躍欲試，貴價鞋款竟在短時間內賣斷市。之後再出推進力更強的新版本Next％，價格再升一成，需求依然有增無減。

擅長市場推廣的Nike，早以由馬拉松世界紀錄保持者傑祖基（Eliud Kipchoge）穿上這王牌系列跑鞋。2018柏林馬拉松，他穿著Zoom Vaporfly 4%跑出2:01:39的新世界紀錄。去年他在不計算為紀錄的Breaking 2挑戰，成功在2小時內完成馬拉松距離，突破眾人一直以為無法超越的人類極限，他當時穿上的一對屬非賣品的Vaporfly Elite，再次成為跑界熱話。

肯尼亞女選手歌絲姬（Brigid Kosgei）去年在芝加哥馬拉松以2小時14分4秒，打破英國跑手Paul Radcliffe保持16年的紀錄，她當日穿上的是Vaporfly Next%。

馬拉松世界紀錄保持者傑祖基，早已成為Nike Vaporfly的「生招牌」。（Getty Images）

Nike Vaporfly即使售價不菲，依然令跑手趨之若鶩。（Nike官方網頁截圖）

因為一對跑鞋，一項又一項紀錄被打破，難免令人回想千禧年後游泳界一度掀起的「鯊魚泳衣」熱潮。當年泳衣科技快速發展，俗稱「鯊魚衣」的連身泳衣出現後大幅提升泳手表現，世界紀錄破完又破，令外界關注。國際泳聯（FINA）終在檢討後修例，禁止高科技泳衣，「鯊魚衣」自此絕跡泳池。

同樣情況會否在跑鞋界再次發生？

【馬拉松．科技爭議 】鯊魚衣增浮力 助加速狂破世界紀錄終被禁

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跑鞋界原本是個百花齊放的市場，每個品牌各有特色，但Nike Vaporfly跑鞋一出現，所有跑手無論是什麼程度，職業還是業餘，均對它趨之若鶩。

Nike成功攻陷全球跑界市場，各大馬拉松穿上這雙貴價跑鞋的平民跑手比比皆是，就連一向有名對自家產品忠誠度高的日本人，也出現同樣現象。剛剛在2020新年舉行的箱根驛傳，高達85%跑手穿上Nike Vaporfly，較2019年41%選手穿上Nike大幅增加，甚至出現冠軍得主青山學院大學由Adidas贊助，到比賽日全員穿上Nike Vaporfly的情況。

這個一面倒穿上同一對鞋的情況，引發各界關注，2019年底國際田徑聯會（World Athletics，前名IAAF）開始作出調查，英國傳媒引述World Athletics消息人士指出，Nike Vaporfly將會被禁。

2020年1月1日舉行的「箱根驛傳」，高達85%跑手穿上Nike Vaporfly，引起日本和全球跑界關注。（資料圖片）

這對跑鞋引發最大爭議之處，是以泡綿和碳纖維製造的中底物料，為跑手提供有如彈弓一樣的「力量回饋」（Responsiveness），每跑一步的力量不會被中底吸收或卸走，反而會提供推進力。國際田聯一個專家小組正在調查，預計本月底會有結果。

消息指出，國際田聯正考慮暫時禁止跑手穿上Nike Vaporfly作賽，禁止使用這款跑鞋的理據，在於它為選手提供不公平的優勢。而這系列跑鞋創出的紀錄卻預計可望保留。

此外，Nike專為短跑選手而設的革命性釘鞋，包括英國中距離女跑手Laura Muir一雙去年協助她打破英國一英里紀錄的「高踭釘鞋」，預料亦會同時被禁。