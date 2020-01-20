【意甲】巴洛迪利入替另類建功　布雷西亞主場和波繼續不勝頹勢

「巴神」巴洛迪利一向是「神經刀」，今季重返意甲的布雷西亞，入替僅7分鐘便領兩黃一紅離場，最終布雷西亞2：2賽和卡利亞里，聯賽5場不勝。

曾經效力利物浦﹑曼城及AC米蘭等大球會的巴洛迪利（Mario Balotelli），近年浪跡歐洲球壇，曾經效力尼斯及馬賽，在今季重返意大利，加盟意甲的布雷西亞。「巴神」在今季為球會累積攻入5個聯賽入球，可惜布雷西亞戰績一般，在今仗前連續4場不勝，並跌入降班區域。

祖奧柏度梅開二度，結果卡利亞里與布雷西亞打成2：2握手言和。（Getty Images）

閃電式兩黃一紅被逐

布雷西亞在今輪主場迎戰卡利亞里，力求在主場打破頹勢。卡利亞里的祖奧柏度（Joao Pedro）與布雷西亞的托利哥沙（Ernesto Torregrossa）各自為球隊梅開二度，結果以2：2握手言和。布雷西亞主帥在74分鐘換入巴洛迪利，增強攻力，可惜巴神不單止未能為球隊建功，巴洛迪利舉腳過高踢中對方球員，球證即時出示第1面黃牌，及後更因為辱罵球證而領第2面黃牌，僅出場7分鐘便兩黃一紅被逐。

巴洛迪利入替7分鐘便兩黃一紅被逐。（Getty Images）

Balotelli does a Balotelli. 🤦



74th minute - Balotelli enters game 💚

81st minute - Balotelli exits game 🔴



Brescia forward Mario Balotelli received a red card in his side's match against Cagliari in the #SerieA.#OptusSport pic.twitter.com/YQQpPgenTU — Optus Sport (@OptusSport) January 20, 2020

巴洛迪利被逐已並非新鮮事，巴神在2009/10球季效力摩連奴麾下的國際米蘭，他為球隊披甲出戰歐聯對魯賓卡山。摩連奴早前憶起該仗的點滴時，他表示自己花了整個半場休息的時間，提醒巴洛迪利不要大意再領黃牌，因為球隊沒有任何箭頭可用，但巴神在易邊後1分鐘隨即領黃被驅逐離場。