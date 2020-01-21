【國足】李鐵掌帥後首次集訓明結束　提前約戰武漢卓爾小勝1球

迫人「捐褲浪」，是中國自古以來羞辱他人的方式。 時移世易，變成國足操練遊戲之一。一班大男人日前操練中練習傳球與搶斷，落敗者被罰鑽過褲襠，結果笑着承受「胯下之辱」者，包括來自巴西的歸化兵艾克森。

中國國足新帥李鐵本月初上任後，首次帶領麾下在廣東佛山集訓，集訓營接近尾聲。集訓營在昨日（20日）公開讓傳媒採訪15分鐘，除了慢跑與長、短傳等，亦包括圍圈「搓馬騮」環節。在圈中央的三名球員要在20腳傳送前搶斷皮球，否則便要「捐褲浪」。結果，艾克森等3人需要接受懲罰，現場充滿笑聲。胯下之辱的典故，該要由國足工作人員向艾克森解釋一下。

腿張開，笑迎艾克森「捐褲浪」。（新華社）

艾克森能否助國足晉級，成為焦點之一。（新華社）

集訓營原定明天約戰中超球隊武漢卓爾，完成練習賽後明午解散，讓國足成員回家度歲。該練習賽提前於今日下午舉行，原因為國足教練組有其他要事處理，結果憑楊旭的入球小勝1：0。李鐵繼續嚴格治軍，工作人員在賽事期間不得使用手機，以免軍情外泄。中國隊將於3月中於廣州集合，準備3月26日世界盃亞洲區外圍賽主場對馬爾代夫。

李鐵多次安排一天三課，讚賞隊員努力應付操練要求。（新華社）