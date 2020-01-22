【英超】網民爆勞克梳爾沉迷打機　玩樂時間遠超曼聯上陣時間

曼聯左閘勞克梳爾（Luke Shaw）2014年由以3000萬鎊成為奧脫福一份子，但一直受傷患困擾，上陣時間不多。 最近有網民發現，梳爾有沉迷打機之嫌，於遊戲機消耗的時間遠超上陣時間，僅計《Call of Duty》就已多出近8倍之多。

今年24歲的梳爾被網民踢爆2014年至今為曼聯上陣9389分鐘，但光是由2016年11月到2019年9月約3年間，梳爾就在《CoD：Modern Warfare Remastered》玩了1284小時，即74800分鐘，多出上陣時間近8倍。除了《CoD：MWR》外，梳爾亦在著名生存遊戲《Fortnite》玩了313小時（18780分鐘）。

梳爾加盟曼聯至今傷多過踢。（Getty Images）

網民爆料梳爾沉迷打電子遊戲。（Getty Images）

用上「Roasty」作Gamertag的梳爾更被發現，與不尋常的玩家一起打機，那些玩家有可能是駭客，又會付錢給其他玩家幫他「刷數據」，只為在遊戲的世界排名可以名列前茅。梳爾今季為曼聯上陣逾900分鐘，但8月底到11月底期間因腿傷長休，上仗「雙紅會」作客利物浦戰至72分鐘被換走，有英國傳媒讚他算是成功凍結對方射手穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）。

Minutes on CoD:MWR between November 2016 -September 2019 -



74,800



Minutes on Fortnite -



18,780



Minutes on the pitch in his Manchester United career -



9,389



Highest paid left back on the planet.



Hope this helps pic.twitter.com/JqRNJwfJfj — Mike (@MikeLUHGv3) 2020年1月21日

網民批評梳爾「白逗人工」

Roasty確實是梳爾的Gamertag，他曾在2013年用這帳戶與名為「Tobiias」的YouTuber一起玩足球遊戲《FIFA》。不少網民看到爆料推文後都頗為憤怒，於twitter口誅筆伐周薪15萬鎊的梳爾，指他名過於實，「白逗曼聯人工」，「曼聯內部絕對有問題」等。

梳爾於CoD：MWR上花了近75000分鐘。（網上圖片）

曼聯現時左閘選擇除勞克梳爾外，還有19歲小將班頓威廉斯（Brandon Williams），而且這名年青球員表現十分不錯，但曼聯主帥蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）仍是將梳爾列為左後防首選：「以潛質來說，我們有英格蘭最佳左閘，梳爾有希望成為最強的。班頓升上一隊後，為梳爾帶來不錯的挑戰。」