【羽毛球泰國大師賽】伍家朗贈林丹一輪遊　混雙16強將演香港內訌

開季3站東南亞大師賽最後一站的泰國羽毛球大師賽，今日（22日）上演首圈（32強）賽，港羽一哥伍家朗面對近年表現下滑的中國老將林丹，輕鬆獲勝晉級。 至於雙打方面，混雙組合鄧俊文／謝影雪、楊銘諾／吳芷柔及男雙組合張德正／楊銘諾，悉數打入16強。

儘管泰國大師賽積分較少，部份排名較前的球手未有參賽，惟36歲的林丹表現大不如前，在2018及2019球季都已頻頻首圈出局，而在2020年展開後的首3站賽事均難逃「一輪遊」命運。今日面對25歲的伍家朗，林丹首局以18：21告負，次局在領先至2：0後就無以為繼，終以9：21潰敗，在石宇奇幾近鎖定中國第二席男單奧運資格後，林丹要再戰奧運已幾近空談。



對於伍家朗而言，成為「林丹殺手」的意義已遠不及早年，但能晉級就代表再有積分落袋，出戰東奧的問題已不大，家朗在16強的對手將是20歲中國球手李詩灃。

在老對手李宗偉退役之後，林丹還可以堅持多久？（新華社）

鄧謝配首局絕地反勝



香港頭號混雙組合鄧俊文／謝影雪面對馬來西亞的許邦榮／謝宜茜，謝影雪克服病患後，贏得有驚無險，首局鄧謝配一度遭對手連取6分，曾陷入落後至13：20的絕境，但這對左手配韌力驚人，連取9分反勝；次局更一鼓作氣以21：10鎖定勝局。進入16強後，對手將是另一香港組合楊銘諾／吳芷柔，楊／吳在32強以21：16、21：14擊敗愛爾蘭的馬基（Magee）姊弟組合晉級。



楊銘諾在勝出混雙賽之前，亦與男雙拍檔張德正擊敗荷蘭組合Jelle Maas／Robin Tabeling，打入16強；但張德正夥拍吳詠瑢的混雙組合，則敗予中國的任翔宇／周超敏，無緣晉級。