【羽毛球】世界羽聯同意明年起使用人工羽毛球　球手有什麼意見？

世界羽聯昨日宣布，同意各項國際賽事由明年起使用人造合成物料製的羽毛球。世界羽聯稱，新的羽毛球更耐用，可以令這項運動變得更環保，並且減低成本。

世界羽聯一直與運動品牌Yonex合作，研究人工合成羽毛所製的羽毛球，在去年3個國際性比賽中，世界羽聯亦試用了新的人造羽毛球。世界羽聯滿意人造羽毛球的效果，在聲明中表示：「我們收到意見，與傳統羽毛球作比較，Yonex這款人工羽毛球更加耐用，亦更加符合經驗效益，同時間，兩者的飛行路線及表現十分相似。」

國際賽事明年將可使用人工羽毛球。（Getty Images）

世界羽聯補充，人造羽毛球可以令這項運動變得更環保，因為這款新波可以令羽毛球的使用量減少最多25%，無論從環保還是經濟角度，都是正面的。世界羽聯秘書長隆特（Thomas Lund）說：「我們的目標要令到羽毛球變得更具可持續性發展，逐步減少使用天然羽毛製的羽毛球。」

世界羽聯的政策並非一刀切，各項賽事的主辦單位，明年可按各自的情況決定是否選用人工羽毛球，還是保留使用天然羽毛球。

李宗偉退役前參與過測試，他認為當時新波欠穩定。（Getty Images）

去年退役的馬來西亞球手李宗偉在2007年曾經試用人工羽毛球，他當時表示：「發揮並不穩定，它有時像傳統的羽毛球，但有時又不像，我覺得不舒服。不過，我對人工羽毛球持開放態度，前提要有徹底的測試，最終成品要令羽毛球手使用時不覺得與傳統羽毛球有分別。」

新加坡頭號男單球手駱建佑認為球手需要時間適應新波。（Getty Images）

世界排名39位的新加坡頭號男單球手駱建佑表示，他從未用過新波，「世界羽聯想造出一些更具持續性的羽毛球，這是一件好事。我們還未試過，但我覺得球手需要一點時間才能適應。」

女單世界排名26位的楊佳敏亦歡迎新波，她說：「世界羽聯試新波是好事，因為傳統的羽毛球實在易爛，球手在一日的訓練入面，可能要換多個羽毛球。人工羽毛球肯定可以減少對環境的影響。」