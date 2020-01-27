【高比拜仁墜機亡】佐敦之後的新籃球之神　無可取替的黑曼巴

2016年高比拜仁（Kobe Bryant）在效力二十載的洛杉磯湖人退役，想不到告別NBA三年半之後，一宗直升機意外離開人世，跟我們永遠告別。

高比拜仁Kobe Bryant影響力高，即使你不是籃球迷亦一定聽過他的名字。(Getty images)

一生中只愛湖人

高比的父親祖拜仁（Joe Bryant）亦曾為職業籃球員，效力過76人、快艇和火箭。他的童年圍繞父親的職業生涯而過，3歲便開始打籃球，成長階段最愛的球隊正是湖人。

他的名字Kobe，全因父母看到餐牌上的神戶牛柳，6歲的時候，隨父親轉戰意大利聯賽移居當地，他很快識應南歐生活，說得一口流利意大利文。8歲開始認真打籃球，祖父會將NBA比賽的錄影帶寄給他研習，每逢夏天他均會回美國參加籃球夏令營。

在意大利生活，令他在最愛的籃球之餘，同時也學識踢足球，即使生活在意大利南部，他支持的球隊卻是位於北部的AC米蘭。

13歲那年，父親祖拜仁退休，舉家回到美國生活。在費城Lower Merion高中的4年時間，籃球場上5個位置也打遍，他的出眾表現獲得全美國注目，他的目標只有一個：就是成為NBA球員。在1980至90年代，沒有一個高中生不經大學直接跳升至NBA，因此他對前途仍然舉棋不定，但當較他年長兩年的加納特1995年開先河，成為20年來首位以高中生身份加盟NBA球隊的球員，高比不再猶豫。

17歲那年，他獲湖人首輪選秀以第13位揀中，這支正在重建期的班霸，期望以高比加上「巨無霸」奧尼爾重拾輝煌。高比當時以18歲零72日成為NBA史上最年輕上陣球員，首三季算是他的適應期，2000至2002他與奧尼爾連續三季為湖人贏得總冠軍，正當更多冠軍指環等待着他之際，他如日中天的事業意想不到因一件私事蒙上陰影。

+ 2

捲入強姦案 改名黑曼巴

2003年他捲入一宗強姦案，一名19歲酒店女職員指控正在科羅拉多預備進行膝部手術的高比，在他的酒店房內把她強姦。高比承認曾跟對方發生性行為，但否認強姦指控。此事一夜之間令NBA金童形象全面插水，大多數贊助商和代言合約離他而去，然而事件最終因女事主拒絕出庭作證不了了之。

經過這次打擊，高比為自己改了一個黑曼巴（Black Mamba）的稱號，黑曼巴是世上其中一款毒性最強而且速度極高的毒蛇，他很喜歡背後代表的攻擊性、靈巧和強悍，某程度亦意味他以更強姿態重生。

2004年湖人在總決賽落敗，奧尼爾被賣到熱火，球隊再次進入重組期。這段時期的高比再度進化，職業生涯前半段，他或多或少受模彷米高佐敦的陰影籠罩，不過重生過後，他已脫胎換骨，揮灑自如真正成為最強的自己。

沒有奧尼爾在陣，獨力支撐球隊的高比，將得分重責攬在身上，2005/06、2006/07連續兩季成為NBA得分王，2006年對多倫多速龍一戰更創下個人獨得81分紀錄，是自張伯倫（Wilt Chamberlain）1962年單場取得100分以來，NBA史上單場第二最高得分紀錄。2008球季他成為常規賽最有價值球員（MVP），卻失落總冠軍，2009、2010終一吐烏氣，連續兩年為湖人再添兩座總冠軍，兼成為總決賽MVP，加上2008、2012兩度為美國贏得奧運金牌，他的表現與成就，力足與被封為史上最佳的籃球之神米高佐敦並駕齊驅。

直到2013年，他的依然是聯盟中頂尖球員，那年已屆34歲的他，不幸腳跟肌腱撕裂，好不容易康復過來，又輪到肩傷與膝傷，他逐漸感到身體機能衰退，終在2015/6球季退休。

高比41歲英年早逝實在可惜，但他留下的無數精彩回憶，創下的無與倫比紀錄，球迷肯定終生不會忘記。多謝你高比拜仁，願你安息。