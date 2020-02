【武漢肺炎】數十行山專頁聯署　響應醫護罷工暫停更新山野資訊

「山城縱走」、「風火山林月刊」、「隨我行FolloMe」、「Hikipedia 山上。山下」及「山女行-Love My Lazy Sundays」等超過40個行山Facebook專頁或網站,昨晚發聯署聲明,支持醫護人員的罷工行動。

部分參與聯署的山界KOL:

他們會在2月3日到7日期間,暫停更新山野資訊,響應醫護人員罷工。他們在聯署中表示,要求政府立即全面封關,停止接待曾前往中國大陸之人士,阻截病源。

這次並非行山專頁的首次聯署行動,在去年8月,亦有數十個山界Facebook專頁表示,會在在8月5日響應民間發起的全港三罷,暫停更新山野資訊,要求政府立即回應民間五大訴求。

以下為山野專頁聯署全文:

參與聯署的山野專頁如下:

山城縱走 hkhiker、風火山林月刊、隨我行FolloMe、follow me、感然山莊、我愛行山 I Love Hiking、山UNIT、Hikipedia 山上。山下、山女行-Love My Lazy Sundays、嵐山樂活、香港徐行、The hiking Database 山野‧新聞庫、真深郊行、山脈旅孩、Fitz 運動平台、葉曉文、驚Hike!、山系の • 傑少、HeA Camper、山有文西、Hike迷 • 嘉莎、Wow 山界娛樂台、野岳行者、念慈庵 NianCiAn、Dear Yama、Let us roam、Todayz Photography、山 · 影 · 紅、浪行山野 Hiking Wave、痴hike線 Crazy Hiking Squad-CHS.HK、山野倩映 - Hiking Shadow、HikeFive、香港山旮旯及野地生態摘記 Hong Kong Sankala & Her Wildlife、香港山女 Mountain Girl HK、Daniel-C、尚山 / Sheung Shan、MelodyCheng、行山 唔簡單、Capture by Sin、Joyee Walker、野鞋子 - Wild Shoes、山中遊子、小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung