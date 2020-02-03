【武漢肺炎】數十行山專頁聯署　響應醫護罷工暫停更新山野資訊

超過40個行山Facebook專頁昨晚宣布，由2月3日到7日暫停更新山野資訊，響應醫護人員罷工，要求政府全面封關。
「山城縱走」、「風火山林月刊」、「隨我行FolloMe」、「Hikipedia 山上。山下」及「山女行-Love My Lazy Sundays」等超過40個行山Facebook專頁或網站，昨晚發聯署聲明，支持醫護人員的罷工行動。
部分參與聯署的山界KOL：
他們會在2月3日到7日期間，暫停更新山野資訊，響應醫護人員罷工。他們在聯署中表示，要求政府立即全面封關，停止接待曾前往中國大陸之人士，阻截病源。
這次並非行山專頁的首次聯署行動，在去年8月，亦有數十個山界Facebook專頁表示，會在在8月5日響應民間發起的全港三罷，暫停更新山野資訊，要求政府立即回應民間五大訴求。
聯署的專頁都上載了這張「山野同盟，醫護同行」的海報。（Facebook）
以下為山野專頁聯署全文：
山友們：
我們是一群香港登山專頁的管理員。在當今疫症蔓延之時，我們堅持將香港的自然美景帶到各位眼前，希望讓港人在亂世中尋獲一片綠洲。
香港擁有世界級的海岸山野，但如我城淪為疫埠，又有誰會有閒暇細賞？現下新型冠狀病毒疫情不斷升級，但政府仍決不封關，更將防疫責任全部推予公眾及醫護人員：公眾在口罩、酒精短缺下陷入恐慌，要通宵達旦搶購；醫護人員要在缺乏足夠防護裝備下照料病患，政府甚至道德綁架醫護，更拒絕與工會談判。面對專業人士及廣大市民要求「全面封關」的呼聲日隆，政府依舊置若罔聞，毫不作為，無疑是將整個社會曝露於疫症的風險下。
山與城一脈相連，我們熱愛山野，更熱愛這個城市。我們堅定支持醫護人員以一切可行的工業行動，包括罷工，守護業界應有權益，保衞自身安全。2月3日至7日，我們一眾登山專頁將暫停更新山野資訊，以響應醫護人員的罷工行動。
我們要求政府立即全面封關，停止接待曾前往中國大陸之人士，阻截病源，同時要求政府提供足夠配套供前線醫護人員照料病者，並採取切實措施，確保市面有足夠防護物品，承擔公僕責任，以民為本。
今天的香港已經危在旦夕，我們呼籲各位香港人與醫護同行，共同守護我們所愛的城市。
願榮光歸香港！
參與聯署的山野專頁如下：
山城縱走 hkhiker、風火山林月刊、隨我行FolloMe、follow me、感然山莊、我愛行山 I Love Hiking、山UNIT、Hikipedia 山上。山下、山女行-Love My Lazy Sundays、嵐山樂活、香港徐行、The hiking Database 山野‧新聞庫、真深郊行、山脈旅孩、Fitz 運動平台、葉曉文、驚Hike！、山系の • 傑少、HeA Camper、山有文西、Hike迷 • 嘉莎、Wow 山界娛樂台、野岳行者、念慈庵 NianCiAn、Dear Yama、Let us roam、Todayz Photography、山 · 影 · 紅、浪行山野 Hiking Wave、痴hike線 Crazy Hiking Squad－CHS.HK、山野倩映 - Hiking Shadow、HikeFive、香港山旮旯及野地生態摘記 Hong Kong Sankala & Her Wildlife、香港山女 Mountain Girl HK、Daniel-C、尚山 / Sheung Shan、MelodyCheng、行山 唔簡單、Capture by Sin、Joyee Walker、野鞋子 - Wild Shoes、山中遊子、小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung