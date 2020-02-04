【武漢肺炎】網傳體育評述員何輝染病亡　今午穿「龍袍」拍片闢謠

內地網傳體育評述員何輝感染武漢肺炎死亡，當事人今日在社交網站澄清，他沒有事，相信只是一名跟他同名同姓的志願者離世，才引起誤會。

今早內地有報道，一名為醫生運送醫療物資的志願者何輝，不幸染上武漢肺炎離世；該報道附上體育評述員何輝的照片，標題及內文更直指逝世的是廣東體育評述員何輝。

何輝的死訊今早亦在香港網上廣傳，當事人今日下午分別在Facebook及微博上拍片澄清，他說：「今日大家可能知道有報道，有可能是同名同姓，有義工受感染離世。我在此聲明，可能只是同名同姓的巧合，入面講到的是義工，做義工是值得推薦。」他另外留言表示，若果真的有這名義工的話，應是一名值得尊敬的義工。

何輝在24小時新聞台的畫面前拍片澄清。（Facebook片段截圖）

「多謝所有人對我的關心，我現在是沒事的。為了證明我現在這個世界上仍然生存，我都要證明拍這段片的年、月、日。」說完，他將鏡頭影住電視24小時新聞台畫面的角落，上面有今日的日期及時間。

至於在微博上，何輝留言：「我在，大家來一起加油抗疫，亦要支持貢獻防疫的所有人！」他在微博上的影片亦特地影一影視24小時新聞台畫面上的日期，以證明自己在今日下午拍片。

何輝還在微博拍攝片段，證明自己健在。（微博片段截圖）

另一體育評述員陳恩能收到何輝離世的傳聞後，亦馬上聯絡他。陳恩能在Facebook為何輝澄清：「係假嘅。係假嘅。係假嘅。重要的事講三次。喂，大陸有咩係真？真係有好多假嘢囉。足球評述何輝無事。足球評述何輝無事。足球評述何輝無事。」